Первые туристы опробовали новый маршрута «Курск-Дмитриев. По местам партизанской славы»
Первым туристов встретил местный краеведческий музей, где они смогли познакомиться с историей партизанского движения в районе.
После возложения живых цветов к памятнику партизанам, участники мероприятия переместились в район села Чемерки, где действовали партизаны и установлен памятный знак на месте гибели партизанки Матрены Вавилкиной.
В лесу прошла реконструкция событий партизанских будней лета 1942 года. Участники встречи смогли познакомиться с бытом партизан, отведали солдатской каши, приняли активное участие в концертной программе, подготовленной гостями из Курска и артистами Дмитриевского дома культуры. Фото: «Дмитриевский вестник»
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