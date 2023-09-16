Первые туристы опробовали новый маршрута «Курск-Дмитриев»

Первым туристов встретил местный краеведческий музей, где они смогли познакомиться с историей партизанского движения в районе.

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После возложения живых цветов к памятнику партизанам, участники мероприятия переместились в район села Чемерки, где действовали партизаны и установлен памятный знак на месте гибели партизанки Матрены Вавилкиной.