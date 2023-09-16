В Вологде появится туристический маршрут по местам Христофора Леденцова

Такую идею представила на премьере фильма о вологодском меценате в Москве председатель оргкомитета общенациональной премии Христофора Леденцова Людмила Линдблад.

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Христофор Леденцов жил на Набережной VI Армии, дом 55. Сейчас на здании установлена памятная доска с надписью: «В этом доме жил и работал общественный деятель, меценат Христофор Леденцов». Важной локацией туристического маршрута может стать и здание Детской музыкальной школы №1 по адресу: Советский проспект, 2. Здесь в начале XIX века располагалась Городская Дума, где и трудился знаменитый вологжанин.

В Вологде также есть памятник, посвященный меценату. Он расположен на пересечении улиц Ленина и Зосимовская у корпуса ВоГУ. Памятник торжественно открыли в июне этого года. Кроме того, Христофору Леденцову посвящен мурал, расположенный на здании учебного корпуса ВоГУ на Галкинской, 3.