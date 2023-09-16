В Вологде появится туристический маршрут по местам Христофора Леденцова
Такую идею представила на премьере фильма о вологодском меценате в Москве председатель оргкомитета общенациональной премии Христофора Леденцова Людмила Линдблад.
Христофор Леденцов жил на Набережной VI Армии, дом 55. Сейчас на здании установлена памятная доска с надписью: «В этом доме жил и работал общественный деятель, меценат Христофор Леденцов». Важной локацией туристического маршрута может стать и здание Детской музыкальной школы №1 по адресу: Советский проспект, 2. Здесь в начале XIX века располагалась Городская Дума, где и трудился знаменитый вологжанин.
В Вологде также есть памятник, посвященный меценату. Он расположен на пересечении улиц Ленина и Зосимовская у корпуса ВоГУ. Памятник торжественно открыли в июне этого года. Кроме того, Христофору Леденцову посвящен мурал, расположенный на здании учебного корпуса ВоГУ на Галкинской, 3.
До конца октября продолжается прием заявок на получение общенациональной премии имени Христофора Леденцова. Она присуждается уже третий год и проходит под эгидой Десятилетия науки и технологий.
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