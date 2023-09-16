На юге России запустят новый туристический маршрут

Уже в ноябре из Ростова-на-Дону в Адыгею отправится туристический поезд. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своём телеграм-канале. По его словам, «Поезд будет следовать по маршруту Ростов-на-Дону — Краснодар — Туапсе — Майкоп — Хаджох». Экскурсионная программа будет рассчитана на 2 дня. Туристы побывают в Гузерипле, на знаменитом плато Лагонаки, а также посетят Михайло-Афонский монастырь, водопады Руфабго, Хаджохскую теснину, смогут окунуться в бассейны геотермальных источников, полюбоваться ландшафтами, отведать адыгейский сыр и другие национальные блюда» — написал Мурат Кумпилов.