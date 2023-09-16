Куда поехать на выходных из Москвы

Наступил сентябрь, закончились летние отпуска, началась учеба и работа. Но отдыхать все равно хочется! Блогер Оля Черника, как и многие москвичи, предпочитает на выходные выезжать за город.

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Бесспорно, и в столице всегда есть, куда сходить, но сегодня девушка поделилась с нами подборкой из нескольких вариантов для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты в тишине и полностью перезагрузиться.

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Озера

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Пока еще не наступили осенние холода, можно позволить себе пляжный отдых на берегу озера и водохранилища. Тут хочу отметить два прекрасных водоема.

Сенежское озеро

Находится он в городе Солнечногорск всего в часе езды от Москвы. Тут можно отдохнуть на пляже или даже заночевать в палатке. А это стоит того, потому что вид на водоем действительно прекрасный! Для любителей активных развлечений здесь есть возможность попробовать виндсерфинг и кайтсерфинг.

Плещеево озеро

Город Переславль-Залесский построен на берегу Плещеева озера. Оно славится своим животным миром, большая часть которого занесена в красную книгу. Рыбалка, пляжный отдых, ночевка в палатке — тут можно все! А еще туристы очень хвалят вид на озеро, который открывается с Александровской горы.

Города

Для любителей побродить по красивым городским улочкам, посетить пару музеев и посмотреть на архитектурные сооружения предлагаю парочку городов для посещения в выходные.

Тула

Родина тульских пряников и самоваров. Славится мастерами и ремесленниками. Город находится на берегу реки Упа всего в 130 км от Москвы. За выходные можно погулять по Тульскому Кремлю, зайти в Успенские соборы, пройтись по местному Арбату, отдохнуть на Казанской набережной и увидеть место, где жил и творил сам Толстой!

Владимир

Город основан Владимиром Красное Солнышко. Именно в честь этого князя он и получил свое название. Это небольшой старинный город, в котором сохранилось множество архитектурных памятников. Во Владимире очень много соборов и церквей. Является местом паломничества многих верующих. Посетите Дмитриевский собор, прогуляйтесь по Георгиевской улице и загляните в Старую аптеку — это музей, в котором собраны аптекарские экспонаты.

Тверь

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Тверь находится на слиянии рек Волга и Тверца. Главная достопримечательность города — Тверский кремль. В городе жили многие деятели культуры. Тверь с лёгкостью можно посетить на выходных — дорога займёт меньше двух часов на скоростной электричке из Москвы. Обязательно погуляйте на Трехсвятской улице, посетите музей козла, который является неофициальным символом города, а также Путевой дворец, который построили для Екатерины Второй и членов императорской семьи. А еще для любителей путешествовать больше, могу предложить города Смоленск, Ярославль, Нижний Новгород или Великий Новгород.

Музеи и выставки

Много чего можно посмотреть в Москве, но и за МКАД иногда стоит выезжать, чтобы посетить интересные выставки или музеи.

Музей ВВС в Монино

Один из самых больших музеев авиатехники в Европе. Посетители могут увидеть более 200 летательных аппаратов, а всего музей содержит более 50 тыс экспонатов. Очень масштабно, красиво и очень интересно. И всего в 40 км от МКАД!

Парк-музей «Этномир»

Этот музейный комплекс посвящен разным национальностям. Посетители узнают многое из жизни и быта российских сельских жителей, а также народов Сибири и ближнего Востока. Можно проводить время достаточно активно, посещая мастер-классы, а после попробовать вкуснейшие национальные блюда разных кухонь.

Арт-парк «Никола-Ленивец»

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Если есть желание посмотреть на необычные произведения современного искусства, то вас ждет Арт-Парк Никола-Ленивец в Калужской области. Большинство объектов парка созданы художником Николаем Полисским и участниками фестиваля Архстояние. Мне кажется, отличное место чтобы насладиться просмотром необычных объектов и поймать дзен!

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