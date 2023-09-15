Туристы из Белоруссии стали чаще приезжать в Россию

Туристы из Белоруссии, которые раньше выбирали Азию и Европу, стали чаще ездить в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на RTN.

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Как отмечает издание, увеличение турпотока может быть связано с визовыми и геополитическими причинами. Кроме того, российская туристическая администрация прилагает определенные усилия в сотрудничестве с белорусскими коллегами.

В 2022 году в Белоруссию приехали более 136 тысяч организованных туристов из России, из Белоруссии в Россию - более 78 тысяч белорусских граждан. Чаще всего туристы из Белоруссии выбирали Санкт-Петербург. Также востребованы Москва, Калининград, города Золотого кольца и курорты Краснодарского края.