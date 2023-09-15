Названы самые привлекательные туристические места Чувашии

Эксперты одной из технологических компаний с помощью метода обезличенных данных Big Data (массив данных большого объема) выявили самые популярные туристические точки Чувашии, кроме Чебоксар.

© Российская Газета

На первом месте оказался дом-музей Николая Лобачевского в Козловке. Чаще всего там можно увидеть туристов из Казани - они используют соседство регионов для прогулок по купеческому городу на Волге.

Следом по популярности идет Ибресинский этнографический музей под открытым небом. Там представлены предметы быта и народного творчества, подлинные исторические постройки. Чаще всего Ибресинский этнографический музей этим летом посещали жители Москвы.

На третьем месте среди самых популярных достопримечательностей - ныне заброшенный железнодорожный арочный Мокринский мост в Канашском округе, напоминающий древнеримский виадук. Кроме москвичей и татарстанцев, мост популярен у туристов из Санкт-Петербурга, Ижевска и Нижнего Новгорода.

В целом, среди туристов в округах Чувашии этим летом оказалось больше всего жителей Москвы (29%), Казани (23%), Санкт-Петербурга (11%), Йошкар-Олы (5%) и Нижнего Новгорода (4%).