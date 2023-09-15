В Красной Поляне разрешен проезд с животными на канатной дороге
На этом сочинском курорте было принято официальное решение упростить правила пользования канатными дорогами для гостей, отдыхающих вместе со своими питомцами.
Теперь проезд с собаками на канатных дорогах разрешен без ограничений по весу, а также без переносок и намордников.
Ранее прогулка с животным была разрешена только при условии, что питомец весит не более 10 килограммов и находится в переноске.
Для безопасности гостей новые правила введены только на канатных дорогах гондольного типа. А на открытых кресельных подъемниках провоз животных по-прежнему запрещен.