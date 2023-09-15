В Красной Поляне разрешен проезд с животными на канатной дороге

На этом сочинском курорте было принято официальное решение упростить правила пользования канатными дорогами для гостей, отдыхающих вместе со своими питомцами.

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Теперь проезд с собаками на канатных дорогах разрешен без ограничений по весу, а также без переносок и намордников.

Ранее прогулка с животным была разрешена только при условии, что питомец весит не более 10 килограммов и находится в переноске.