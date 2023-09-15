Серпуховский кремль попал в «Путеводитель по Подмосковью»

Туристический портал правительства Московской области «Путеводитель по Подмосковью» приглашает всех интересующихся историей России посетить город Серпухов и знаменитый Серпуховский кремль.

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«Серпуховский кремль – одна из древнейших достопримечательностей подмосковного города Серпухова», – сообщают представители портала.

В пресс-службе правительства Московской области рассказали, что некогда кремль выполнял функции оборонительного сооружения. К настоящему времени от величественного сооружения остались лишь фрагменты стен, фундамент и Троицкий собор.

«Тем не менее кремль является одним из наиболее популярных и посещаемых объектов, привлекая туристов своей историей», – отметили в пресс-службе.

Администрация города приглашает на экскурсии всех желающих. Прогуляться по историческим местам можно самостоятельно либо воспользоваться услугами профессиональных гидов, сообщает портал Welcome.mosreg.ru.