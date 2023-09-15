Топ-5 причин поехать на выходные в Калачинский район

Как попасть в "Сказку", какой полк базировался в деревне Калачики и где можно купить натуральный йогурт, - читайте в нашем материале и путешествуйте по Омской области.

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Приезжая в Калачинский район, турист ожидает, что попробует вкуснейший калач, и это действительно так, традиционные калачи продаются здесь почти в каждой пекарне. Но калачом ли единым живёт туризм в районе, сейчас узнаем. Мы нашли как минимум пять причин, почему стоит добавить Калачинский район в свой туристический маршрут выходного дня.

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Становимся солдатами Ширванского полка

Любителям истории советуем заглянуть в Калачинский историко-краеведческий музей. Мало кто знает, что в деревне Калачики базировался Ширванский полк - тот, что участвовал в Бородинском сражении. В музее же можно не только узнать историю о том, как солдатам жилось на сибирской земле, но и примерить их костюмы, выполненные Николаем Моисеенко, методистом музея. В его арсенале более ста нарядов. А если хотите полное погружение, тогда выбирайте экскурсию "Сибирское приключение Ширванского полка" (0+), где вы станете новобранцем, пройдёте строевую и боевую подготовку, примете присягу на верность Отечеству.

Горячие пирожки? Нет, горячие калачи!

Традиционный гастрономический сувенир района - калач. Хотите узнать тонкости приготовления этого лакомства, тогда приходите в Центр традиционной культуры "Радовесть". Здесь для гостей проводят мастер-классы по выпечке калачей по старинным рецептам. Горячий калач из настоящей русской печи - что может быть вкуснее? А чтобы продлить вкусное времяпрепровождение в этом районе, можно побывать на Фестивале Калача, который проходит в рамках дня города Калачинска.

Ранее в нашем цикле публикаций о локальных брендах муниципальных районов Омской области мы раскрыли тонкости приготовления лакомства, которое на Руси считалось вершиной пекарского искусства.

В гостях у "Сказки"

Продегустировав калачи, отправимся в "Сказку" - единственный в России театр, который расположен в городе с населением менее 50 тысяч человек (в Калачинске проживает 22,5 тысячи человек). Четверть века назад его основатель - актёр, режиссёр и архитектор Геннадий Пономарёв расклеил объявления о наборе труппы. Уже через несколько дней репетировали первый спектакль. Билеты на "Весёлых медвежат" раскупались как горячие калачи. А один из персонажей этой истории - медвежонок - до сих пор на эмблеме театра. Для детей здесь проводят открытые уроки, где рассказывают о профессиях артиста-кукловода, театрального художника.

Дегустируем молочную продукцию

Из Калачинского района голодным точно не уедешь. За молочной продукцией можно отправиться на козью ферму "Божья коровка". Хозяева сами проводят экскурсии, козоводством они занимаются уже более 25 лет. Молоко, биойогурты, сыры - всё можно попробовать и приобрести.

Зелёная жемчужина Калачинска и этнический колорит района

Для прогулок отлично подойдёт Парк культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина, расположенный на озере Калач, от которого и произошло название района. Парк был создан руками местных жителей в 50-е годы. На территории можно встретить как сосновый бор, так и берёзовую рощу. Свежий воздух, вода и пение птиц - эффект расслабления вам обеспечен. А ещё в этом году в парке проходил первый ЭтноФест "Сибирское лето", где можно было познакомиться с фольклором и традиционной кухней сибиряков. Фестиваль планируют сделать ежегодным.

Уже выбрали места или события, на которых хотели бы побывать? Теперь дело за малым - подобрать удобный вариант транспорта.

Как доехать?

Калачинский район находится на юго-востоке Омской области, 98 км от Омска.

Машина. Время в пути - 1 час 30 минут. Выезжая из Омска, следует двигаться по Сыропятскому тракту (52К-28), а затем ехать по трассе Р-254.

Автобусы. Время в пути - 2 часа 20 минут. До Калачинска можно доехать на автобусе. Для этого нужно приехать на Омский автовокзал и выбрать из шести рейсов удобный для вас. С расписанием автобусов можно ознакомиться на сайте автовокзала.

Электрички. Время в пути - 1 час 40 минут. От омского железнодорожного вокзала в течение дня отходят шесть рейсов электричек до Калачинска. Самый ранний в 8:20, последний - в 17:29.