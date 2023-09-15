Летний турпоток в Кабардино-Балкарии впервые превысил зимний

Кабардино-Балкарию за лето посетили около 600 тысяч туристов — на четверть больше, чем годом ранее. При этом летний турпоток впервые превысил зимний. Также растет популярность Приэльбрусья.
«В Кабардино-Балкарии с каждым годом растет популярность горнолыжного курорта „Эльбрус“. За первые восемь месяцев текущего года курорт посетили 740 тысяч человек. Также заметно увеличивается и интерес туристов к летним поездкам в горы. С июня по август республику посетило более 600 тысяч туристов, что на 25% больше, чем в предыдущем году», — сообщается в телеграм-канале правительства Кабардино-Балкарии.
Как отметили в министерстве курортов и туризма республики, зимний туристический сезон в Кабардино-Балкарии, где расположен курорт «Эльбрус», считается высоким, а численность отдыхающих в этот летний сезон превысила туристический поток в зимний.
Всего за прошедшие восемь месяцев 2023 года турпоток в республику составил около 1,1 миллиона чел, что на 20% больше прошлогодних показателей.