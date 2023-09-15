Летний турпоток в Кабардино-Балкарии впервые превысил зимний

«В Кабардино-Балкарии с каждым годом растет популярность горнолыжного курорта „Эльбрус“. За первые восемь месяцев текущего года курорт посетили 740 тысяч человек. Также заметно увеличивается и интерес туристов к летним поездкам в горы. С июня по август республику посетило более 600 тысяч туристов, что на 25% больше, чем в предыдущем году», — сообщается в телеграм-канале правительства Кабардино-Балкарии.