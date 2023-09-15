Туристам стал доступен сервис по планированию отдыха на Дальнем Востоке и в Арктике
Российские туристы смогут спланировать свой отдых на дальнем Востоке и в Арктике с помощью специального сервиса. Это совместная разработка Минвостокразвития и сервиса путешествий tutu.
В частности, благодаря новой разработке туристы заранее смогут узнать стоимость билетов по интересующим направлениям, выяснить, насколько загружены отели, узнать о достопримечательностях, которые стоит посетить, о гастробрендах и наиболее популярных маршрутах.
Что касается регионов, которые подключены к сервису, они смогут проанализировать динамику развития в сфере туризма, сравнить их с данными соседей и перенять эффективные методики привлечения туристов, рассказала замгенерального директора компании "Туту" Игорь Сивец.