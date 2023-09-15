Стал доступен сервис по планированию отдыха на Дальнем Востоке и в Арктике

Российские туристы смогут спланировать свой отдых на дальнем Востоке и в Арктике с помощью специального сервиса. Это совместная разработка Минвостокразвития и сервиса путешествий tutu.

В частности, благодаря новой разработке туристы заранее смогут узнать стоимость билетов по интересующим направлениям, выяснить, насколько загружены отели, узнать о достопримечательностях, которые стоит посетить, о гастробрендах и наиболее популярных маршрутах.