В Кисловодске могут создать до 10 тысяч новых гостиничных мест
В Кисловодске есть возможность создать до 10 тысяч новых гостиничных мест на базе будущей особой экономической зоны.
«В Кисловодске за счет ОЭЗ можно увеличить мощности санаторно-курортного комплекса на 10 тысяч мест и дать местным жителям 30 тысяч рабочих мест. Это новый уровень развития для Кавминвод, к нему мы будем стремиться», — сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Владимиров по итогам визита на Ставрополье заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова.
По его словам, во время встречи обсуждались вопросы инфраструктурного развития курортов и краевой базы оздоровительного отдыха.
«На КМВ приезжает всё больше людей, растет нагрузка на коммуникации. Их надо менять и расширять. Нужно строить новую инфраструктуру для жителей курортного региона. К тому же мы продолжаем работу над проектом особых экономических зон (ОЭЗ)», — добавил Владимиров.
Он также напомнил, что для Кавказских Минеральных Вод разработан и утвержден план развития до 2030 года.
«В соответствии с новыми поручениями Президента России мы будем его изменять и дорабатывать. Первая масштабная задача — восстанавливать санаторно-курортные объекты, находящиеся в федеральной собственности. Вторая — улучшать состояние питьевых бюветов. Сейчас разрабатываем план действий для их выполнения» , — добавил губернатор.