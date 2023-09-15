В Кисловодске могут создать до 10 тысяч новых гостиничных мест

«В Кисловодске за счет ОЭЗ можно увеличить мощности санаторно-курортного комплекса на 10 тысяч мест и дать местным жителям 30 тысяч рабочих мест. Это новый уровень развития для Кавминвод, к нему мы будем стремиться», — сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Владимиров по итогам визита на Ставрополье заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова.