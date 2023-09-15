Туристический сезон в национальном парке «Алханай» закроют 20 сентября. Об этом рассказали в его администрации.

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Те, кто планирует посетить парк в оставшиеся пять дней, могут купить входной билет за 200 рублей.

Парк – одно из самых посещаемых мест на Дальнем Востоке. Его называют сердцем буддизма Забайкалья. В своё время парк посещал Далай-лама.

«Алханай» находится в 250 километрах от Читы. На его территории можно поставить палатку (100 рублей), остановиться в коттедже (850 рублей с человека) или взять в аренду домик (четырёхместный – 3,5 тыс. рублей в будни и 4 тыс. рублей в выходные).

Для туристов разработали шесть маршрутов, они разного уровня сложности. На территории «Алханая» находятся родники-аршаны. Вода в них считается целебной.

В национальном парке расположены 12 природных и буддийских памятников. Дойти до них можно по каменным тропам.

«Алханай» создали в 1999 году. Недавно на территории открыли комплекс из восьми ступ-субурганов. Их посвятили Будде.