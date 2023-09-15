Топ-10 красивых направлений в России для путешествий осенью

"Осенью Камчатка радует потрясающими красками, особым запахом, энергией и отсутствием насекомых. Это отличное время, чтобы отправиться в путешествие к вулканам, побродить по берегу Тихого океана и полюбоваться желтым ковром из опавшей листвы. Солнце еще пригревает, но уже прохладно", - рассказали специалисты АТОР.