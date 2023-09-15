Топ-10 красивых направлений в России для путешествий осенью
Туроператоры перечислили десять направлений для путешествий по России, где особенно красиво и атмосферно осенью. Об этом сообщили АТОР (Ассоциация туроператоров России).
По мнению экспертов, рейтинг возглавляют Санкт-Петербург и Карелия. В первой локации туроператоры советуют взять экскурсии в Петергоф, Кронштадт и Царское село.
Что касается Карелии, то среди обязательных локаций для посещения осенью специалисты рекомендуют парк "Рускеала", а также острова Кижи и Валаам, куда в сентябре еще открыта навигация.
В рейтинг также попали Плес (Ивановская область), подмосковные усадьбы, Калининград, Красная Поляна, Кавказские Минеральные воды, Байкал.
Отдельно турэксперты выделили Камчатку.
"Осенью Камчатка радует потрясающими красками, особым запахом, энергией и отсутствием насекомых. Это отличное время, чтобы отправиться в путешествие к вулканам, побродить по берегу Тихого океана и полюбоваться желтым ковром из опавшей листвы. Солнце еще пригревает, но уже прохладно", - рассказали специалисты АТОР.