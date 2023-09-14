В Сочи стали вдвое чаще бронировать зимние туры
Как сообщает РБК Краснодар, аналитики отмечают двукратный рост спроса на бронирование горного кластера в зимний сезон в городе-курорте Сочи.
По данным пресс-службы Национального туроператора «Алеан», за первую неделю сентября текущего года бронирований на декабрь—февраль вдвое больше, чем к началу осени прошлого года.
Эксперты обьясняют это тем, что в 2023 году гостиницы раньше открыли продажи на зиму.
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В Сочи стали вдвое чаще бронировать зимние туры