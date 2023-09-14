Туры выходного дня набирают популярность на Южном Урале

В Челябинской области появился спрос на короткие поездки по достопримечательностям в формате «тура выходного дня». Двух-трехдневные путешествия всё больше привлекают туристов на фоне снижения общего количества выездов не только за рубеж, но и по России. Для дальнейшего раскрытия туристического потенциала региона необходимо создавать дополнительную инфраструктуру. Об этом шла речь на выездном заседании Совета Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.

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Участники - представители администрации и предприниматели - говорили о высокой потребности в объектах туристической инфраструктуры. «Несмотря на то, что Южный Урал обладает мощным туристическим потенциалом, для его раскрытия у нас недостаточно современной инфраструктуры, — отметил заместитель губернатора Александр Богашов.

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На сегодняшний день Челябинская область занимает 13 место в Национальном туристическом рейтинге России, являясь лидером среди регионов Уральского федерального округа. Челябинским центром проектного развития территорий обозначены амбициозные мастер-планы по продвижению туристически привлекательных мест Южного Урала. В ближайших проектах — развитие объектов заповедника Аркаим и реки Ай, а также озера Тургояк и других точек притяжения туристов с учетом современных требований к качеству сервиса, экологической безопасности и контролю за антропогенной нагрузкой. Активно ведётся обустройство экологических троп.

Генеральный директор Центра проектного развития Максим Мельников представил концепцию развития некоторых приоритетных видов туризма в Челябинской области и рассказал, что сегодня у гостей региона и местных жителей набирают популярность двух-трехдневные путешествия в формате «тура выходного дня».

«Наша задача — сделать условия для такого короткого отдыха более доступными, чтобы люди даже с невысоким уровнем дохода могли себе это позволить», — рассказал Максим Мельников.

Таким образом, появление современной, качественной и доступной инфраструктуры на туристических объектах Челябинской области — не за горами. По словам замгубернатора Александра Богашова, для этой цели будут использованы средства из федерального бюджета.

«В рамках нацпроекта “Туризм и индустрия гостеприимства” Челябинской области выделено серьезное федеральное финансирование, и оно направляется в первую очередь на реализацию инфраструктурных проектов», — уточнил Александр Богашов.

Напомним, в 2024 году Челябинская область получит субсидию в размере 701,2 миллиона рублей на создание инфраструктуры для экологического туризма.

Ранее губернатор Алексей Текслер предложил реализовать на территории Челябинской области пилотный проект единого туристического автомобильного маршрута с арендой автодомов. Свои предложения региона направил в Минэкономразвития и в соответствующую комиссию Госсовета.

Развитие туризма в нашем регионе и повышение привлекательности Челябинской области для путешественников и гостей со всей страны поможет укрепить финансовую устойчивость небольших городов и сельских поселений.