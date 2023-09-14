Турэксперт сообщил, что отдых на Черноморском побережье подешевел на 10-15%

Отдых на Черноморском побережье стал дешевле на 10-15%, рассказал в беседе с телеканалом «360» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

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Что касается Крыма, здесь цены, которые приятно радовали даже в разгар сезона, в бархатный сезон снизились еще на 20%, уточнил эксперт.

Поэтому Барзыкин рекомендовал россиянам, которые хотят недорого отдохнуть, отправиться в бархатный сезон в Анапу, Туапсинский район, Геленджик, Сочи.

Кроме того, туристам стоит присмотреться к Калининграду, считает Барзыкин. Правда, отдых здесь больше подойдет тем, кто не боится прохладной воды, поскольку вода в Балтийском море сейчас прохладная.

Тем, кто не ищет отдыха у моря, эксперт предложил в качестве возможного варианта Минеральные Воды.

— Это лучшее решение. В этом районе хорошо развита санаторно-курортная база, - отметил собеседник.