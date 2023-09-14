Турэксперт сообщил, что отдых на Черноморском побережье подешевел на 10-15%

Турэксперт Барзыкин сообщил, что отдых на Черноморском побережье подешевел на 10-15%
Отдых на Черноморском побережье стал дешевле на 10-15%, рассказал в беседе с телеканалом «360» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Что касается Крыма, здесь цены, которые приятно радовали даже в разгар сезона, в бархатный сезон снизились еще на 20%, уточнил эксперт.
Поэтому Барзыкин рекомендовал россиянам, которые хотят недорого отдохнуть, отправиться в бархатный сезон в Анапу, Туапсинский район, Геленджик, Сочи.
Кроме того, туристам стоит присмотреться к Калининграду, считает Барзыкин. Правда, отдых здесь больше подойдет тем, кто не боится прохладной воды, поскольку вода в Балтийском море сейчас прохладная.
Тем, кто не ищет отдыха у моря, эксперт предложил в качестве возможного варианта Минеральные Воды.
— Это лучшее решение. В этом районе хорошо развита санаторно-курортная база, - отметил собеседник.
На культурно-познавательные поездки и туры россияне едут в Санкт-Петербург, также они могут посетить Москву и Подмосковье, добавил Барзыкин.