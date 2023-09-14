Саратовской области выделят 100 миллионов рублей на создание глэмпингов
Саратовская область получит 100 миллионов рублей субсидии для создания глэмпинг-парков. Обэтом сообщает сегодня, 14 сентября, Telegram-канал «Пул № 64».
Деньги направят насофинансирование инвестпроектов построительство пяти глэмпингов.
«Это самая современная форма экологического туризма, втаких парках есть возможность отдохнуть вбыстровозводимых домиках, которые вписываются вландшафт без существенных изменений природы»,— отметили авторы канала.
Вэтом году регион получит 43 миллиона рублей, вследующем— 55 миллионов. Планируется реализация проектов вНовобурасском (село Лох), Красноармейском (утес Степана Разина), Энгельсском районах (поселок Сазанка) и Саратове (Заводской район, Усть-Курдюмское участковое лесничество).