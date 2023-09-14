В нацпарке под Златоустом ливни отрезали доступ в турприют

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) ливни отрезали доступ в приют на Киалимском кордоне. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, пройти до приюта невозможно со стороны горы Ицыл.

«Недавние ливни превратили реку Большой Киалим в бурный поток, подняв ее уровень больше чем на полметра. Путь на Киалимский кордон со стороны хребта Ицыл временно недоступен, поскольку переправиться через реку сейчас нереально», — уточнили URA.RU в нацпарке.

В учреждении обратились к туристам с просьбой учитывать трудности при планировании походов. В нацпарке добавили, что угрозы кордону нет, пройти до него можно. Основной поток туристов направляется по тропе, а со стороны Ицыла заходят немногие. В доступе остается также приют на бывшей метеостанции. Подобный эксцесс произошел на Таганае впервые за последние три засушливых года.