Курорт "Шермонт" в Шерегеше получил премию WOW Awards

Проект горонолыжного курорта "Шермонт" от компании "УГМК-Застройщик" вошел в число победителей XII премии WOW Awards. Церемония награждения самых эффектных и эффективных творческих кейсов рынка недвижимости прошла в Москве. Премия каждый год собирает рекордное количество номинантов и считается "Оскаром" у специалистов рекламы и маркетинга в сфере недвижимости. Организатором мероприятия стала Ассоциация REPA.

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В этом году свои проекты на суд жюри в 19 номинациях предложили более 200 компаний. "УГМК-Застройщик" совместно с рекламным агентством "Штольцман и Кац" представили проект "Шермонт" – горнолыжный курорт в Шерегеше (Кемеровская область). Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе девелопера, за лаконичным названием проекта есть несколько смыслов. Во-первых, "Шер" – производное от названия курорта Шерегеш, а звучное "монт" – это отражение месторасположения всей инфраструктуры, а именно, горы. Во-вторых, Шермонт созвучен с именем Шермона Поппена, изобретателя снерфера – прародителя современного сноуборда.

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В номинации "Бренд проекта: коммерция", где профессиональное жюри оценивало идеология, нейминг, идентичность, соответствие объекту и общее восприятие, победу одержал "Шермонт".

"УГМК-Застройщик" активно участвует в развитии горнолыжного курорта на Кузбассе, ставшего вторым по популярности после Сочи. Сейчас возводится первый в премиум-сегменте на Шерегеше апарт-комплекс в стиле альпийского шале на 320 номеров. На старте строительство еще двух апарт-комплексов, что значительно увеличит количество номерного фонда на курорте. Рядом для удобства автомобилистов будет сооружен наземный паркинг на 212 машино-мест.

Для развития туристического потенциала девелопер возводит ключевую инфраструктуру, которая станет привлекательной для путешественников в любое время года. Гостей курорта ожидают рестораны, фитнес-центры, детский клуб и роскошный термальный комплекс, где будут четыре бассейна под открытым небом, spa-центр, аквапарк, комплекс бань. Вдвое, почти до 100 километров, увеличится протяженность горнолыжных трасс.

В 2022 году проект развития курорта стал обладателем премии в области визуальных коммуникаций, архитектуры, строительства и дизайна Best For Life Design Award в номинации "Лучший апарт-комплекс для жизни и инвестиций".

"Компания обладает знаниями и энергией, чтобы превратить Шерегеш в одну из главных туристических жемчужин Сибири. Мы применяем весь свой накопленный опыт и компетенции, которые позволят по-новому оценить преимущества отдыха в нашей стране и получить даже самому искушенному путешественнику наивысший уровень комфорта", – отметил генеральный директор компании "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин.