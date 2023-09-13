В России стали популярнее круизы по рекам

Особенностью прошедшего туристического сезона стал интерес к путешествиям по российским рекам. Об этом заявила зампредседателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко 13 сентября в пресс-центре «Парламентской газеты».

Новая тенденция этого сезона в России — бурный рост популярности круизных поездок по рекам. «Здесь и корабли нашлись, и туроператоры к этому тоже подключились, и, на самом деле, это один из самых популярных в том числе новых видов туристических поездок у нас в стране», — подчеркнула парламентарий.