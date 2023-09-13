Курорты Ставрополья стали самыми посещаемыми на Северном Кавказе
При этом самым востребованным для отдыха оказался Ставропольский край. Рост турпотока составил 13 процентов, пишет newstracker.ru со ссылкой на МТС.
Этим летом больше всего туристов отдохнули в Пятигорске, на втором месте – Ессентуки, на третьем – Железноводск, на четвёртом – Кисловодск.
По приросту туристического потока последний город лидирует. Он принял на 13 процентов отдыхающих больше, чем в прошлом году.
Почти половина всех российских туристов отправляется отдыхать на КМВ, где сейчас активно развиваются сельский, спортивный и гастрономический виды туризма. Глубина бронирования отелей и гостиниц в этом регионе выросла на треть.
На Ставрополье также увеличилась стоимость проживания — до 9900 рублей за сутки. Бюджетнее всего можно отдохнуть в Железноводске. Здесь номер в среднем стоит 6700 рублей в сутки.
Больше всего в край приезжает туристов с Кубани – 30 процентов от всего турпотока. 11 процентов – отдыхающие из Ростовской области, 10 процентов – из Москвы и МО.
Число туристов из Ростовской области на КМВ выросло на 34 процента, а из Краснодарского края — на 24%.
Эксперты связывают это с временным ограничением полётов из этих регионов. В связи с этим по автомобильным дорогам легко добраться до Ставрополья.
Наибольшая динамика турпотока наблюдалась этим летом в Дагестане и КЧР. Туристы сюда приезжали на 20 процентов больше, чем в 2022 году.