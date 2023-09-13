Курорты Ставрополья стали самыми посещаемыми на Северном Кавказе

При этом самым востребованным для отдыха оказался Ставропольский край. Рост турпотока составил 13 процентов, пишет newstracker.ru со ссылкой на МТС.

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Этим летом больше всего туристов отдохнули в Пятигорске, на втором месте – Ессентуки, на третьем – Железноводск, на четвёртом – Кисловодск.

По приросту туристического потока последний город лидирует. Он принял на 13 процентов отдыхающих больше, чем в прошлом году.

Почти половина всех российских туристов отправляется отдыхать на КМВ, где сейчас активно развиваются сельский, спортивный и гастрономический виды туризма. Глубина бронирования отелей и гостиниц в этом регионе выросла на треть.

На Ставрополье также увеличилась стоимость проживания — до 9900 рублей за сутки. Бюджетнее всего можно отдохнуть в Железноводске. Здесь номер в среднем стоит 6700 рублей в сутки.

Больше всего в край приезжает туристов с Кубани – 30 процентов от всего турпотока. 11 процентов – отдыхающие из Ростовской области, 10 процентов – из Москвы и МО.

Число туристов из Ростовской области на КМВ выросло на 34 процента, а из Краснодарского края — на 24%.

Эксперты связывают это с временным ограничением полётов из этих регионов. В связи с этим по автомобильным дорогам легко добраться до Ставрополья.