Экскурсии по программе «Школьный туризм» организовали в Башкортостане

Почти 20 тысяч учеников стали участниками программы «Школьный туризм» в Башкортостане. Больше всего ребятам нравятся двухдневные экскурсии, в которых они подробно знакомятся с самыми интересными местами родного края. Об одной из таких поездок – корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков.

© Мир24

В этом месте вода поднимается со дна карстовых воронок. Глубина 38 метров, крупнейший источник питьевой воды в России и одна из самых известных достопримечательностей Башкортостана.

К роднику Красный ключ гид-экскурсовод Нален Даганэр уже не первый раз приводит школьников. На экскурсии 8 класс. Приехали из Уфы по программе «Школьный туризм». Группа большая – около 100 учеников.

«Огромное количество детей может за короткий срок сблизиться, прекрасно провести время, проиграть, поучаствовать в «веселых стартах». Но при этом еще узнать родной край», – рассказала Нален Даганэр.

Во время поездки дети также изучают историю, знакомятся с культурой и даже крупные индустриальные объекты осматривают. В программе посещение мечети, женского монастыря и Павловской гидроэлектростанции. «Выглядит необычно и завораживающе из-за своих гигантских размеров», – поделился ученик 8Е класса гимназии №39 г. Уфы Герман Коцман.

Поездки двухдневные. Размещение в комфортабельных гостиницах, горячее питание. В перерывах между экскурсиями мастер-классы и спортивные состязания.

Программа «Школьный туризм», как считают организаторы туров, не только знакомит ребят с достопримечательностями родного края, но и помогает им стать дружнее. Даже взрослые-сопровождающие хотят вернуться.

«Я всегда поддерживаю класс, сопровождаю детей. Эта поездка мне очень нравится, она исключительная. Нам повезло с погодой, понравилась программа, отель. Я думаю, что еще приеду сюда с семьей», – сказала мама ученика Евгения Лозанская.