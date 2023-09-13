Хабаровчане могут подсказать, чем привлечь туристов в краевой центр

Каждый год, в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», проводится соревнование среди лучших проектов туристических зон. Одним из обязательных условий для участия в этом конкурсе является определение границ туристических центров в городах-участниках, ограниченных площадью не более 100 гектаров.

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Туристический центр представляет собой территорию, которая объединяет в себе основные туристические ресурсы города, создавая единое архитектурно-культурное пространство. Определение этих границ необходимо для того, чтобы разработать программы по развитию данной территории и иметь возможность получения федеральной субсидии на осуществление мероприятий, направленных на увеличение привлекательности для туристов и развитие туристической инфраструктуры.

«В случае если Хабаровск пройдет отбор проектов и получит федеральную субсидию, центр города будет обустроен зонами отдыха, появятся пешеходная навигация, архитектурная и фасадная подсветка зданий, формирующие фронт застройки ключевых туристических улиц», – прокомментировала Мария Мельникова, заведующий сектором главного художника департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска.

В процессе проведения опроса, жителям предоставляется возможность выбрать наиболее привлекательное место в городе Хабаровске для посещения туристами. На текущий момент, наибольшей популярностью пользуется центральная набережная.

Отмечено, что респонденты предпочли маршрут по красной линии города, который включает в себя улицу Муравьёва-Амурского. Среди всех доступных вариантов, этот маршрут стал лидером, в то время как прогулки по городским паркам и скверам заняли второе место в рейтинге предпочтений.

Также отмечено, что редко проводятся прогулки на прогулочных теплоходах и посещения музеев среди опрошенных респондентов.