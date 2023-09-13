В бархатный сезон отдых в Крыму и Сочи подешевел на 10-20%

На юге наступил полноценный бархатный сезон. Отдохнуть в Крыму и Сочи уже сейчас стоит на 10-20 процентов дешевле, чем летом. И как говорят эксперты, цены будут снижаться и дальше. А вот погода до конца сентября сохранится практически летней. Что сейчас ждет туристов на южных курортах и по каким ценам - в материале корреспондентов "РГ".

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Владельцы курортной недвижимости в Крыму, минувшим летом ощутившие на себе падение турпотока, сулят приятные цены, а кое-где даже кешбэк от себя, не дожидаясь федеральных выплат, стимулирующих турпоток.

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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсчитали, что места размещения летом на полуострове предлагали по ценам 2019 года. Крым недосчитался примерно 30 процентов туристов, главным образом по причинам неэкономического характера, но осенью имеет шанс поправить положение. На привлекательность Крыма может повлиять то, что со дня на день откроется полноценное движение по Крымскому мосту, и для турпотока не будет препятствий. Предполагается, что до конца года Крым посетит еще примерно 500 000 туристов.

В Сочи в бархатный сезонможно отдохнуть десять днейза 40-50 тысяч рублей, с учетом перелета.

А что же с ценами на жилье у моря? Они, как всегда, на разный вкус и кошелек. Снять на сутки однокомнатную квартиру в Керчи обойдется в эти дни в 1250-2200 рублей. За такую же однушку в Судаке просят 1540 - 3000 рублей в сутки. А самая низкая цена в Евпатории. Там однокомнатную квартиру можно арендовать от 700 рублей. В сегменте от 3000 рублей квартиры будут с панорамными окнами, рядом с морем, где с балкона можно кормить чаек.

Большинство собственников очень сговорчивы, готовы скинуть цену и пойти навстречу клиенту, лишь бы не упустить.

- С домашними животными? Йорк? - на секунду задумывается над моим вопросом хозяйка квартиры в Партените. - Можно, я лоток для него принесу.

В гостиницах цены несколько выше, но выбор тоже большой. В алуштинской пятизвездочной гостинице "Море" цены начинаются от 8080 рублей за номер "базовый". Но с 1 сентября и до конца месяца действует скидка. Начинается с 10 процентов, а после 18 сентября уже 20 процентов. И это не предел. Трехзвездочный отель "Бристоль" в Ялте предлагает номера от 5200 в сутки на двоих с завтраком, СПА, бассейном и в первой линии на набережной. И хотя федеральная программа кешбэка еще не начиналась, отель предлагает вернуть на карту 10 процентов стоимости при бронировании через сайт. Когда такое было?

В Сочи сейчас находятся примерно 190 тысяч туристов. Снижение стоимости проживания в сентябре начинается в основном с мини-отелей, где отмечается уменьшение цены примерно на 15-20 процентов.

- Сейчас номер стоит 5,9 тысячи за двоих с завтраками в сутки, - рассказал управляющий сочинского мини-отеля "Денарт" Ованес Роганян. - Летом было дороже.



- Предстоящий бархатный сезон обещает быть продолжительным и теплым, - сообщили в мэрии курорта. - Самым большим спросом у гостей пользуется санаторно-курортное лечение и оздоровление. Уровень загрузки в санаториях и пансионатах с лечением составляет 93 процента.

Закрытие сезонных объектов традиционно начинается в октябре. В крупных популярных отелях, несмотря на высокую загрузку, есть акции и предложения, например, на длительное проживание. Горные курорты привлекают гостей спецтарифами, на Розе Хутор можно выбрать "отель недели" с выгодой до 25 процентов. А на Красной Поляне разработали специальное предложение, включающее бесплатное проживание с завтраками для детей и программу из пяти активностей. Санаторно-курортный отдых в сентябре наиболее популярный, поэтому снижение тарифов на путевки в этом сегменте начинается с октября.

По словам председателя экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрия Богданова, вопреки распространенному мнению, что курортам не хватает отелей четырех и пяти звезд, их не хватает только четыре месяца в году, а вот хороших санаториев реально недостает круглый год.

Комментарий

Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России: