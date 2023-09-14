Курорт "Мамисон" в Северной Осетии назвали перспективным проектом

Строящийся курорт "Мамисон" в Северной Осетии является наиболее перспективным из проектов туристической инфраструктуры не только Северного Кавказа, но и всего юга России. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Александр Новак на встрече с главой Республики Северная Осетия - Алания Сергеем Меняйло.

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"Реализация проекта создания всесезонного курорта "Мамисон" находится на контроле президента и премьер-министра. Это один из наиболее перспективных проектов туристической инфраструктуры не только Северного Кавказа, но и всего юга России. Он войдет в один ряд с такими значимыми горнолыжными комплексами, как "Архыз" и "Эльбрус", - приводятся слова Новака на сайте правительства РФ.

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По словам Новака, с учетом важности задачи запуска курорта и соблюдения государственных интересов и планов по росту турпотока на Северном Кавказе запланированные мероприятия по первой очереди возведения курорта должны быть выполнены в намеченные сроки.

Как отметил замминистра экономического развития Сергей Назаров, работы на территории будущего курорта в целом идут по графику, возникающие вопросы оперативно решаются.

В настоящее время на курорте ведутся работы по строительству горнолыжных подъемников и трасс, внутренних дорог, мостов, многофункционального комплекса и парковки. Несмотря на санкционное давление, решены вопросы поставок комплектующих деталей для оснащения канатных дорог комплекса.

Также активно идет создание дорожной и инженерной инфраструктуры, открыт автомобильный тоннель, ведутся работы по газоснабжению, электроснабжению и водоснабжению объекта.