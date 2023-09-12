Озеро Кезеной-Ам в Чечне стало местом притяжения туристов

Туристам, приезжающим в Чечню, после обзорной экскурсии по Грозному обязательно предлагают побывать на озере Кезеной-Ам. Его чаша находится на высоте почти 1870 метров на границе с Дагестаном.

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В последние годы на берегу озера обустраивают полноценный курорт с гостиницами, активными развлечениями и даже уникальным архитектурно-музейным комплексом. Место для этого располагает - по красоте оно далеко превосходит швейцарские Альпы и способно удивить даже видавших виды людей.

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Расстояние от республиканской столицы до курорта - чуть более ста километров, которые из-за серпантина занимают почти два часа хода на машине. Полоса асфальта то и дело подползает к обрыву, поэтому в оживленные выходные водители небольших туристических автобусов следуют друг за дружкой осторожно, гуськом. На обочине иногда встречаются магазинчики и палатки с незатейливыми сувенирами. Рельеф изрезанный, но кого он ничуть не смущает - так это местных коров: по пути замечаем много стад, занятых поиском самой сочной и вкусной травы. Гостю купить здесь домашний сыр или молоко не составит труда. Причем запросят за него дешевле, чем на рынке в Грозном.

Российская Газета

После двух часов поездки наконец-то внизу блеснуло озеро. Оно кажется почти бирюзовым из-за отражающихся в воде складок гор, пока по-летнему зеленых. Чтобы попасть в курортную зону, нужно проехать еще несколько километров. И вот, скользнув под аркой, машина корреспондентов "РГ" тормозит у стен новой гостиницы.

Буквально десять лет назад здесь в окрестностях жили лишь несколько пастухов, которые летом поднимались сюда со своими стадами. Сейчас же вырос комплекс "Кезеной-Ам", включающий в себя гостиницу "Пирамида", деревянные коттеджи, беседки с мангалами на берегу, лодочную станцию с пирсом, ресторан "Кунаки", где подают блюда национальной и европейской кухни, спортивные площадки, два теннисных корта, баню.

Кстати, построенная в 2015 году гостиница архитектурно повторяет облик находившейся здесь в советские годы базы сборной СССР по академической гребле. К сожалению, во время двух военных кампаний 1990-х годов все спортивные объекты были разрушены.

Восстанавливать туристскую инфраструктуру начали лишь в 2011-м. Тогда заложили первый камень в фундамент будущего четырехэтажного здания спортивно-туристического комплекса.

- Ежегодно к нам приезжают члены Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ, - рассказывает старший администратор средств размещения на курорте "Кезеной-Ам" Арсан Тепсуев. - Комплекс оборудован тренажерами, к тому же тренировки на высокогорье вырабатывают выносливость. После них нагрузки на равнинах воспринимаются легче.

Сразу же после открытия курортного комплекса власти республики провели хорошую асфальтированную дорогу (до этого нормальное покрытие наблюдалось только до села Харачой), протянули коммуникации. Общая стоимость строительства инфраструктуры составила примерно два миллиарда рублей, которые были выделены из местного бюджета и частично предоставили инвесторы.

Десять лет назад в окрестностях озера жили лишь несколько пастухов. Сейчас же вырос комплекс "Кезеной-Ам"

Сейчас на берегу стараются организовывать как можно больше интересных событий. Например, в конце августа для школьников на спортивной базе провели квест по книгам о Гарри Поттере, а в начале октября готовят масштабный забег между курортами "Кезеной-Ам" и "Ведучи". Интерес к массовой гонке столь активен, что, по сообщению организаторов, мест для регистрации остается очень мало. Маршруты различной протяженности - от 10 до 95 километров - проложены через хребты и перевалы с видами на долины рек и пастбища, технически сложные участки встречаются только на длинной дистанции.

- Высокий сезон у нас длится с мая до середины октября, - говорит старший администратор "Кезеной-Ам" Арсан Тепсуев. - Большинство туристов приезжают из центральных городов России, останавливаются на один-два дня. А вот местных гостей становится все меньше. Несмотря на интенсивное строительство гостиничных объектов, в умах путешественников отдых в Чечне пока еще сопоставим с чем-то экстремальным. Помню, в прошлом году при бронировании номера кто-то спросил: "А к вам безопасно ехать?" К счастью, подобная осторожность на месте рассеивается, да и регион становится все более открытым, восприимчивым к развитию сервиса.

Российская Газета

О большей доступности республики говорят и сами туристы. Прогуливаясь по тихим дорожкам, мы встретили группу из Краснодарского края. Знакомимся, 17-летний Захар Летунов - один из победителей Всероссийской летней спартакиады детей-инвалидов, которая на днях прошла в Грозном. Парень воплощает собой настоящий пример мужества: в 15 лет он попал под товарный поезд и потерял обе ноги. Но подросток не отчаялся, ведет активный образ жизни - плавает, оканчивает музыкальную школу, занимается пауэрлифтингом (жим лежа) и на последних соревнованиях занял второе место в своей весовой категории.

- Я здесь впервые, приехал с родителями, - признается Захар. - Очень красивое место, но больше всего впечатляет доброжелательность людей.

На территории нет оборудованных пляжей, да и купаться здесь даже в самые солнечные дни будет не совсем комфортно - температура воды редко поднимается выше 15 градусов. Зато можно прокатиться на лодке либо сесть в речной трамвайчик на тихом электродвигателе - стоимость пассажирского места составляет 300 рублей. В менее оживленные дни здесь нередко можно увидеть любителей рыбной ловли. Кстати, до недавнего времени в озере обитала эйзенамская форель - "краснокнижный" эндемик. Сейчас Министерство природы РФ готовит целый проект по ее восстановлению, прорабатывая вопрос выведения мальков на рыбзаводах Дагестана для дальнейшего выпуска в озеро и другие высокогорные водоемы.

По словам Арсана Тепсуева, из-за повышенного спроса цена на проживание в гостинице летом дорожает - стандартный номер с завтраком стоит пять тысяч рублей (осенью примерно три тысячи). К услугам туристов есть также 21 деревянный коттедж, каждый рассчитан на пять человек, сутки здесь обойдутся в 10 тысяч рублей, в межсезонье - семь.

- На территории комплекса возводится новая гостиница из семи блоков на 150 номеров, - добавляет Арсан Тепсуев. - В объекте будет все для комфортного отдыха: два бассейна, сауна, хамам, косметический кабинет, парикмахерская, женский и мужской спортивные залы, бильярдная, игровой зал для детей.

Строительные работы планируют завершить к 2025 году. Расширение кластера требует обновления электрических сетей. Пока комплекс питает ЛЭП с территории Дагестана, но, по словам администрации, она не обладает необходимой мощностью. Поэтому власти планируют построить высоковольтную линию электропередач "село Ведено - Кезеной-Ам". Работы будут вестись в рамках регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры". В прошлом году правительство республики заключило соглашение с Федеральным агентством по туризму о предоставлении субсидии на строительство объекта - согласно ему, предусмотрено выделить свыше 482 миллионов рублей (из них - 458,74 миллиона рублей из федерального бюджета и 24,14 миллиона - из регионального).

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