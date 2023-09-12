Специалисты рассказали о природном памятнике «Камсакское ущелье»

В пресс-службе Дирекции ООПТ показали памятник природы «Камсакское ущелье» и рассказали о его уникальности.

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Ущелье является геолого-геоморфологическим памятником природы. У его левобережного обрыва есть красивые скальные отторженцы – столбы высотой до 10 метров. Скалы сложены девонскими вулканическими породами основного состава, которые метаморфизованы до темно зеленых хлорит-амфиболовых сланцев.

В наиболее крупнокристаллических разновидностях пород просматривается диабазовая структура. Пример наиболее контрастных скально-эрозионных форм рельефа на жестком метаморфическом субстрате. Опорный разрез метаморфизованных девонских вулканитов.

А в верхней части правобережного обрыва находится искусственная пещера-штольня длиной до 4 метров, шириной 1,5 метра и высотой 1,2 метра. Штольня заканчивается вертикальным отверстием – трубой, которая выходит на пологом склоне уже над обрывом. По одной из версий в этой штольне в XVIII-XIX веках проживал монах-отшельник.