Отели Краснодарского края заполнены, несмотря на конец летнего сезона

Краснодарский край в этом году стал одним из наиболее популярных у россиян направлений. Так, по словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в летний сезон курорты Краснодарского края посетило более 9,7 млн россиян.

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Сегодня, когда курортный сезон практически подошел к концу, регион все еще полон туристами. Так, по словам Кондратьева, на данный момент отели и гостиницы на Черноморском побережье заполнены на 92%, на Азовском побережье заняты 91% отелей.

При этом губернатор отметил, что теперь кроме отдыха на пляже туристов все больше интересуют походы, экскурсии, велотуры. Также популярностью пользуются винный и гастротуризм.

Чтобы туристы, которые посетили Краснодарский край впервые захотели вернуться, Кондратьев отметил важность создания благоприятной для путешественников обстановки в регионе.