В горах Сочи в 2023 году выросло бронирование зимних туров

В пресс-службе Национального туроператора «Алеан» отметили, что в этом году отели открыли продажи на зиму раньше, чем обычно. В связи с этим увеличилось число бронирований, пишет РБК Краснодар.

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В пресс-службе курорта «Красная Поляна» сообщили, что продажи на зиму открыли ещё в июле, как и в 2022 году. Количество бронирований выросло на 20-25 процентов. Специалисты считают, что рост связан с общей тенденцией популярности внутреннего туризма в России.

При этом загрузка бутик-отелей выросла на 20 процентов, отмечает коммерческий директор группы отелей «Русские Сезоны» Инна Рындина.

По её словам, загрузка в первые осенние недели достигла 96 процентов, а общий доход вырос на 33 процента, ADR (average daily rate) увеличился на 30%.

Рындина добавила, что спрос продолжает держаться на уровне 2022 года с окном бронирования от 2 часов до 25 дней. При этом глубина бронирований выросла на 67 процентов.

Увеличился показатель и качества гостя (revenue per available customer) – на 42 процента.

Инна Рындина считает, что это неудивительно, так как сейчас стремительно растут цены на побережье. Именно поэтому многие туристы отдают предпочтение соотношению цена-качество.