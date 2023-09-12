Оценен потенциал роста турпотока в Приморье, на Камчатку и Сахалин

"Мы оцениваем туристический поток в эти регионы порядка 3,5 млн поездок на данный момент, при этом мы понимаем, что его потенциал роста - это двукратное увеличение. Так же примерно это оценивают коллеги из Минэкономразвития РФ", - указала Титова.



"Мы смотрели плотность туристических аттаркций, распределение турпотока на территории и видим, что сегодня он концентрируется преимущественно в точках входа турпотока в регион, в ключевых столичных городах. Мы понимаем, что нужно формировать распределенную сеть аттракций", - сказала она в ходе дискуссии "Туристические макротерритории "Дальний Восток" и "Байкал": перспективы развития и первые итоги реализации".