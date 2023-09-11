Как оживить въездной туризм в России

Президент РСТ Илья Уманский на Восточном экономическом форуме перечислил предложения для привлечения иностранных туристов в Россию. Сейчас въездной туризм стагнирует, но потенциал у него огромный, так как вокруг России живет около 700 млн человек.

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По мнению Уманского, сосредоточиться надо на платежеспособных туристах: «для этого необходимо создавать конкурентоспособный на международном рынке туристский продукт».

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Сейчас, к примеру, в России всего около 500 отелей высокого уровня (для сравнения: только в Анталье их около 200. – Ред.). Инвесторы вкладывать деньги не спешат, и тому есть причины: рентабельность гостиничного бизнеса находится, по данным Росстата, на околонулевой отметке. Чтобы поменять картину, требуется пересмотреть налоговую систему в туризме и обеспечить для инвесторов доступ к льготному финансированию.

Кроме того, для оживления въездных турпотоков нужно сделать российские визы многократными, более дешевыми, а также ввести 5-дневный безвизовый период для транзитных туристов – потенциал для транзита у России есть.

Необходимо также решить проблемы с платежными системами (иностранные туристы из-за санкций не могут расплачиваться в нашей стране картами своих банков) и увеличить лимит на ввоз налички из-за рубежа, нынешнее ограничение в 10 тыс. долларов – это очень мало.

«Богатые туристы имеют большие проблемы, хотя готовы потратить у нас деньги», – отметил Илья Уманский. Неплохо было бы подумать над открытием территорий беспошлинной торговли по примеру Китая, где «они показывают выдающиеся результаты».

И, что не менее важно, надо «разработать бренд, образ нашей страны – понятный и привлекательный для иностранных туристов». И вкладывать гораздо больше денег в продвижение России за рубежом.

В телеграм-канале «Крыша ТурДома» мы попросили наших подписчиков поразмышлять над другими способами развития въездного туризма и получили несколько интересных предложений.

«Надо открыть Питер для любой авиакомпании, чтобы туристам было удобно прилетать. И нашим гражданам станет намного удобней. На перекладных лететь долго, дорого и напряжно. Выезд по земле – непредсказуемо, долго, неудобно», – высказал мнение один из подписчиков.

И оказался не одинок, вот похожая точка зрения: «Больше прямых рейсов из Санкт-Петербурга, не только из столицы, Пулково, по сути, тупиковый аэропорт».

Впрочем, Северной столицей дело ограничиваться не должно.

«Нужно расширять маршруты авиакомпаний из регионов. Но сегодня из-за санкций это невозможно. Поэтому и о росте турпотока можно только помечтать», – считает читатель «Крыши ТурДома».

А вот еще мнения. Гендиректор сети туристических агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян отмечает, что безвизовый въезд – отличная идея и она должна касаться не только транзитных пассажиров.

А часть наших подписчиков полагает, что России нужно подтянуть качество обслуживания туристов: «Для начала не помешало бы туалеты сделать в туристических местах», «Сервис! Российским курортам просто нужен сервис».