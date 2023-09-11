"Великий Волжский путь" стал национальным туристическим маршрутом

В основу маршрута положен исторический Волжский торговый путь. В путешествие по нему начнут отправлять в 2024 году. Путешествие займет три дня и две ночи в зимний период и четыре дня и три ночи в летний сезон. Оно включает в себя в том числе и прогулку на "Метеоре-2020" по Волге.