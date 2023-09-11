"Великий Волжский путь" стал национальным туристическим маршрутом

"Великий Волжский путь" получил статус национального туристического маршрута
Экспертный совет при Министерстве экономического развития России присвоил "Великому Волжскому пути" статус национального туристического маршрута. Его регионом-консолидатором выступает Татарстан.
В основу маршрута положен исторический Волжский торговый путь. В путешествие по нему начнут отправлять в 2024 году. Путешествие займет три дня и две ночи в зимний период и четыре дня и три ночи в летний сезон. Оно включает в себя в том числе и прогулку на "Метеоре-2020" по Волге.
Как объяснил исполняющий обязанности директора Департамента развития туризма Минэкономразвития России Алимбек Хидзев, присвоение статуса национального туристического маршрута поможет получить дополнительные мер поддержки
— В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" регион может получить грант на обустройство национального туристического маршрута", — цитирует его пресс-служба Министерства экономического развития страны.
Межрегиональный маршрут "Великий Волжский путь" проходит через три республики — Татарстан, Чувашию и Марий Эл. Он предусматривает посещение Казани, Йошкар-Олы, Чебоксар, а также остров-града Свияжск.