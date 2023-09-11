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На российском курорте появятся новые горнолыжные трассы и канатная дорога

На территории российского курорта «Ведучи» в Чечне до конца 2024 года захотели построить новые горнолыжные трассы и канатную дорогу. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики сообщает «Интерфакс».

На российском курорте появятся новые горнолыжные трассы
© Lenta.ru

Об имеющихся планах стало известно во время встречи председателя правительства Чечни Муслима Хучиева с заместителем министра экономического развития РФ Сергеем Назаровым и генеральным директором АО «Кавказ.РФ» Андреем Юмшановым.

Согласно замыслу, канатная дорога должна будет соединить северный и южный склоны, ее протяженность составит 4,4 километра.