На российском курорте появятся новые горнолыжные трассы и канатная дорога
На территории российского курорта «Ведучи» в Чечне до конца 2024 года захотели построить новые горнолыжные трассы и канатную дорогу. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики сообщает «Интерфакс».
Об имеющихся планах стало известно во время встречи председателя правительства Чечни Муслима Хучиева с заместителем министра экономического развития РФ Сергеем Назаровым и генеральным директором АО «Кавказ.РФ» Андреем Юмшановым.
Согласно замыслу, канатная дорога должна будет соединить северный и южный склоны, ее протяженность составит 4,4 километра.
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