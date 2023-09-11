Что такое глэмпинг простыми словами

В России набирают популярность глэмпинги — палаточные городки, где можно отдохнуть в красивом месте со всеми удобствами. Впервые это направление появилось в Великобритании, но сейчас развивается во всем мире как вид экотуризма. «Лента.ру» разобралась в том, что такое глэмпинг, в чем его отличия от кемпинга, как забронировать комфортабельные палатки или даже деревянные домики на природе и сколько это стоит.

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Что такое глэмпинг?

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Глэмпинг — это современная разновидность кемпинга с комфортабельными палатками (иногда вместо них бывают деревянные домики) и всеми условиями для проживания. Само слово образовано от двух английских — glamorous («гламурный») и camping («лагерь»), то есть «гламурный лагерь».

Впервые понятие glamping появилось в Великобритании в 2005-2006 годах. Чаще всего удобные палатки делали для артистов на музыкальных фестивалях или гостей, купивших дорогие билеты: не все хотели жить в аскетичных условиях, спать в спальниках и умываться водой из бутылки. В 2016 году такие городки стали настолько популярны, что слово внесли в «Оксфордский словарь». Тогда же появился первый глэмпинг в России: он располагался в Московской области на живописном берегу Оки.

Участок, где построили лагерь, принадлежал бизнесмену Дмитрию Гасилову. Сначала мужчина хотел построить там гостиницу для туристов, но понял, что идея не окупится. Тогда он решил, что нужно сделать что-то среднее между отелем и палаточным городком — это был совсем новый бизнес в России, и проживание в комфортных палатках с туалетом и душем отличалось от других видов отдыха.

Гасилов рискнул и вложил в проект два миллиона рублей. В первом же сезоне загрузка его глэмпинга составила 100 процентов: деревянные домики стали пользоваться спросом, россияне оценили комфортный экотуризм.

> 400 глэмпингов сегодня работает в России, по данным Российского союза туриндустрии

Сегодня направление глэмпингов развивается во всем мире, и Россия не исключение. По статистике Российского союза туриндустрии (РСТ), за последние пять лет (с 2018-го по 2023 год) число таких мест для отдыха в стране выросло в 40 раз — сейчас в России более 400 глэмпингов. По мнению экспертов РСТ, на это повлияла пандемия, во время которой люди полюбили отдыхать на природе.

Управляющий глэмпингом «А-Глэмп» Денис Аврамчук в беседе с «Лентой.ру» отметил, что сегодня глэмпинги есть почти по всей России.

Отечественные глэмпинги предлагают разные типы проживания: сафари-тенты, типи, купольные, а-фреймы. Это отличается от других видов отдыха: вы будете жить на природе, но с максимальным комфортом, - Денис Аврамчук

По Краснодарском крае, на Алтае, в Карелии. Но известные палаточные городки есть и в других регионах.

На юге можно пожить в домике на берегу Черного моря, в Калининградской области — в шатрах на Куршской косе, недалеко от прохладной Балтики, в Карелии есть комфортабельные палатки рядом с живописными озерами. Еще глэмпинги есть на Байкале и на Халактырском пляже Камчатки. Бронировать места в них нужно заранее — на «инстаграмные» домики с живописным видом всегда высокий спрос.

Чем уикенд с проживанием в глэмпинге отличается от других видов отдыха?

Глэмпинги в России имеют ряд отличительных черт. К примеру, все они находятся в живописных местах, вдали от цивилизации: добраться туда можно на специальном транспорте, например, на внедорожнике или лодке.

Поэтому отдых с проживанием в глэмпинге не может быть бюджетным. Провести в деревянные домики на природе электричество и воду, обустроить канализацию вдали от населенных пунктов сложно и дорого. Стоимость аренды складывается из многих факторов: самого места, удаленности от города, особенностей палаточного городка.

Какие особенности обычно предполагают российские глэмпинги:

экологичность. Идея лагеря в том, чтобы не навредить природе и не оставить там следы цивилизации. Поэтому организаторы стараются построить шатры или деревянные домики так, чтобы они вписались в ландшафт;

слияние с природой. Гости живут прямо в лесу или на берегу реки, могут просыпаться под ее шум или пение птиц;

уважение традиций. Гостей стараются знакомить с культурными особенностями жителей региона, где расположен глэмпинг;

комфорт. Жителям глэмов предлагают кровати с удобным матрасом, туалет, душ и другие удобства; питание. Можно готовить еду на костре или обедать в кафе; организация отдыха. Гостям предлагают пешие прогулки в лесу или горные походы, сплавы, катание на квадроциклах, парапланах, зимой — на снегоходах. Вариантов развлечений для детей и взрослых может быть очень много.

Отдых с проживанием в глэмпинге подойдет тем, кто хочет провести время вдали от городской суеты, познакомиться с суровой природой севера или переосмыслить уже привычный пляжный отдых на юге, при этом не забывая о комфорте.

Как выглядит глэмпинг?

Проживание в глэмпинге отличается от других видов отдыха: это что-то среднее между уютным отельным номером и палаткой на природе. Главные отличия от кемпинга в том, что гостям предлагаются все удобства: кровать с современным матрасом, кондиционер или обогреватель, туалет и душ. На территории городка обычно бывают кафе (а иногда и ресторан), зона для шашлыка и различные развлечения, например, речные сплавы, конные прогулки или вечерние песни у костра с соседями под гитару.

Основатель глэмпинг-проекта «Экопойнт» Ольга Бледнова в беседе с «Лентой.ру» отметила, что глэмпинг в России предполагает комфортный отдых в самых диких и красивых местах.

Я бы назвала глэмпинг симбиозом свободы, которую можно взять от кемпинга, и комфорта — от отеля. Это может быть и уютный тет-а-тет в лесу, и тихая романтика на берегу озера или же активный отдых в горах с компанией друзей, - Ольга Бледнова.

В глэмпингах в горах гости могут насладиться живописными видами и свежим воздухом, на севере — познакомиться с суровой природой (при этом всегда будет где согреться и провести время с комфортом), на море — искупаться и позагорать. После дня, проведенного на природе, в походах или на воде, всегда получится принять горячий душ и поспать в удобной постели на свежем белье.

Отдых с проживанием в глэмпинге не требует от туристов долгих сборов, тяжелых рюкзаков и сумок со снаряжением и спальниками. Здесь, в отличие от кемпинга, обо всем позаботятся сотрудники городка.

Какие удобства обычно предлагают глэмпинги:

красивый вид из окна (на горы, реку, озеро или лес); горячая вода; туалет и душ — не всегда прямо в домике, но обязательно на территории городка;

удобная кровать с современным матрасом, набор постельного белья;

несколько полотенец;

электричество в каждом домике или шатре, розетки, фонари на территории для вечернего освещения.

В некоторых глэмпингах гостям предлагают стабильную мобильную связь (на природе она может ловить не везде) и Wi-Fi. В числе развлекательных мероприятий бывают мастер-классы и занятия йогой. Также гости некоторых глэмпингов могут посещать бани, сауны, ходить на массаж и СПА-процедуры. Для передвижения можно арендовать квадроцикл, велосипед, сап, лодку или катамаран, а до магазинов и ближайших населенных пунктов администрация глэмпинга может организовать трансфер.

О наличии всех этих опций и услуг лучше узнавать заранее, например, во время бронирования. Также важно прояснить, можно ли приехать в городок с животными (на многих базах отдыхать с ними нельзя). Все нюансы лучше учесть до оплаты проживания или прибытия в лагерь — чтобы точно не испортить себе отдых.

Какие бывают глэмпинги?

Глэмпинги в России бывают разных видов: каждая база уникальна и предлагает гостям свои условия проживания. В разных регионах можно увидеть традиционные вигвамы и юрты, причудливые полусферы, простые деревянные домики или полностью прозрачные капсулы.

Глэмпинги бывают разными: от небольших сафари-тентов с общественной санитарной зоной до круглогодичных домиков с полной комплектацией — как гостиничный номер. Деревянные домики и сафари-тенты имеют различные системы обогрева: от простых электрических обогревателей до печного отопления. Сейчас часто можно встретить домики с теплым полом , - Ольга Бледнова

Какие бывают виды палаток для глэмпинга?

Геокупол. Такая форма считается одной из самых распространенных, поскольку палатку в виде купола можно установить практически везде, и она подходит для проживания круглый год. Обычно в них делают панорамные окна с видом на горы, реки или лес.

Деревянные домики. Это обычные домики с большими окнами, кроватью с современным матрасом, иногда — с душем и туалетом внутри.

A-Frame. Деревянные домики в форме буквы «А», установленные на помост. Часто одна или две стороны под крышей полностью застеклены окнами, из-за чего гостям доступно много света и панорамные виды, например, на лес.

Bell tent. Тканевые палатки в форме колокольчика, которые удерживает опорный шест по центру. В палатках также есть удобные кровати и все необходимое для проживания.

Сафари-тент. Большие палатки, установленные на деревянном помосте. Обычно у них есть веранды с живописным видом и креслами, где можно посидеть с чашечкой кофе.

По словам Ольги Бледновой, сафари-тенты — это отсылка к истории.

Еще в начале ХХ века среди обеспеченных европейцев и американцев приобрело популярность африканское сафари. Ради наблюдения за дикими животными богатые туристы не были готовы отказываться от привычных условий проживания — так появились комфортные тенты, - Ольга Бледнова.

Помимо описанных вариантов, многие глэмпинги предлагают палатки и домики по типу жилища кочевых народов — иглу, юрты, чумы, вигвамы. При этом домики выполнены из современных материалов и в них есть мебель. Также бывают дома на колесах и прозрачные капсулы, которые позволяют ощутить максимальное слияние с природой и при этом чувствовать себя защищенным.

Кому стоит отдохнуть в глэмпингах?

Денис Аврамчук подчеркнул, что отдых в глэмпинге подойдет людям, которые любят проводить время за городом, но не знают, как ставить палатку и обеспечить себе комфортные условия на природе. Или же просто хотят отдохнуть в красивом диком месте, не заморачиваясь с подготовкой.

Говоря простыми словами, с проживанием в глэмпинге вы четко понимаете, где будете ночевать, что есть, как отдыхать. Здесь, в отличие от кемпинга, вы сразу знаете, какие активности есть на территории, куда можно поехать и что посмотреть в окрестностях, - Денис Аврамчук

Выбирая вместо отеля глэмпинг, нужно понимать, что большую часть времени человек все-таки будет проводить не в домике, а на природе — поэтому важно изучить местность, где находится лагерь, и понять, насколько она подходит.

«Подумайте, что именно вы хотите видеть: лес, реку, горы. При бронировании уточните у администратора интересующие вас вопросы по размещению, предоставляемым услугам и тому, что необходимо взять с собой», — советует Денис Аврамчук.

Когда лучше отдыхать в глэмпинге?

По словам Дениса Аврамчука, большинство туристов предпочитают отдыхать в глэмпингах в теплое время года — пик бронирования приходится на период с мая по сентябрь.

Однако некоторые деревянные домики, шатры и палатки подходят для того, чтобы с комфортом жить в них и зимой. Обычно туда едут, чтобы полюбоваться заснеженным лесом или горами из панорамных окон, покататься на горных лыжах или сноубордах (рядом часто расположены курорты), либо познакомиться с суровой природой края.

Осень, особенно ранняя и «золотая», — тоже популярное время для проживания в глэмпинге. Туристы часто выбирают такой лагерь, чтобы романтично провести время со своей второй половинкой, погулять по красочному лесу или устроить фотосессию в листьях.

К слову, осенью и зимой проживать в глэмпингах дешевле, чем летом, говорит эксперт. Правда, к этому не относится время новогодних праздников: тогда цены на отдых в домиках могут быть даже выше, чем в самые жаркие месяцы.

Как выбрать глэмпинг?

Владелица глэмпинга River-Glamp Анастасия Жигулева, беседуя с «Лентой.ру», советует обращать внимание на место, где располагается глэмпинг, его удаленность от населенных пунктов, доступные услуги (рестораны, СПА, баня, экскурсии) и стоимость проживания. Также можно почитать отзывы других гостей и посмотреть фотографии лагеря в социальных сетях.

«Подумайте, какая атмосфера вам ближе: уединенный уголок или близость к развлечениям? В первом случае лучше выбрать шатры на берегу озера или реки. А во втором — в лесу или в горах, где много всяких активностей», — добавила эксперт.

От 2000 рублей составляет стоимость одной ночи в подмосковном глэмпинге в сентябре, по данным Яндекс.Путешествий.

Собираясь на отдых, Анастасия Жигулева советует посмотреть прогноз погоды в регионе, где находится лагерь. В зависимости от него нужно выбрать одежду и обувь, но в любом случае лучше захватить теплые вещи для прогулок и дождевики.

В свою очередь, Ольга Бледнова советует обращать внимание на внешний вид и выбирать самые красивые концепции глэмпингов: в некоторых есть даже отдельные фотозоны, потому можно захватить с собой несколько нарядов, чтобы сделать красивые снимки.

Если вам принципиален собственный туалет и душ, внимательно читайте описание — часто они вынесены за периметр самого домика. И обращайте внимание на системы вентиляции или кондиционеры: при их наличии отдыхать будет комфортнее, - Ольга Бледнова