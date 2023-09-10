Крым примет пять миллионов туристов

Туристов, как и цыплят, считают по осени. С начала этого года Крым принял уже 3,79 миллиона туристов, сообщил глава региона Сергей Аксенов. В свою очередь, по прогнозу председателя Государственного совета республики Владимира Константинова, к концу года туристический поток на полуостров составит от 4,5 до 5 миллионов человек.

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В Балаклаве будет новая марина, а в Коктебеле — набережная

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Туристический поток в Крым (в миллионах человек):

2014 — 4;

2015 — 4,6;

2016 — 5,6;

2017 — 5,3

2018 — 6,8;

2019 — 7,4;

2020 — 6,3

2021 — 9,5;

2022 — 6,5;

2023 — 5 (прогноз).

Данные Министерства курортов и туризма Республики Крым

С одной стороны, это на 25—30 процентов меньше, чем в прошлом году, когда в Крыму отдохнуло 6,5 миллиона туристов. С другой, учитывая фактически прифронтовой статус полуострова, теракт на Крымском мосту 17 июля, попытки ракетных ударов и регулярные налеты украинских беспилотников, завершающийся курортный сезон нельзя назвать провальным. Для сравнения: в украинский период 4—5 миллионов туристов в год считались отличным результатом, да и в первые российские годы, до открытия Крымского моста, результаты были похожие: в 2014 году на полуострове отдохнуло 4 миллиона человек, в 2015-м — 4,6, в 2016-м — 5,6. Рекордным же был 2021 год, когда Крым лишь чуть-чуть не дотянул до десятимиллионного рубежа — в регионе тогда провели отпуска 9,5 миллиона туристов.

Снижение туристического потока в условиях СВО и усложнившейся логистики — прежде всего прекращения авиационного сообщения, носит объективный характер.

«У нас был риск обрушения отрасли, но, к счастью, потери оказались не критичными, — отметил Владимир Константинов. — Средняя загрузка объектов размещения в августе составляла около 45—50 процентов, а в некоторых регионах — до 68 процентов».

Для поддержки отрасли разработали комплекс специальных мер. Министерство курортов и туризма республики уже начало прием заявок от субъектов туриндустрии и смежных отраслей на выплаты из расчета четырех МРОТ на каждого сотрудника при выполнении условий сохранения занятости.

О стратегическом подходе к развитию туротрасли Крыма свидетельствует продолжающаяся реализация крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство Балаклавской марины и создание современного туристического кластера в Коктебеле с новыми канализационно-очистными сооружениями и набережной.

В помощь отдыхающим Министерство курортов и туризма республики реализует и республиканский проект «Гостеприимный Крым». Он включает в себя главный официальный туристический портал Travel Crimea с актуальной информацией для тех, кто планирует поездку на полуостров или уже отдыхает в Крыму, Туристско-информационный центр Крыма на АЗС перед Крымским мостом (станица Тамань, М-25, 26-й километр, 2а). Кроме того, туристы могут получить круглосуточную бесплатную поддержку горячей линии Минкурортов по многоканальному номеру 8 800 511-80-18 и оставить свой отзыв об отдыхе онлайн на портале правительства региона.

Пять особенностей турсезона-2023

«Парламентская газета» попросила генерального директора туристической компании Ивана Коваленко выделить пять главных особенностей завершающегося туристического сезона на полуострове. Вот что у него получилось:

Уменьшение количества туристов на западном побережье, на которое приходится больше всего атак ВС Украины — достаточно упомянуть хотя бы недавнюю попытку высадки на Тарханкуте диверсионной группы. И, наоборот, туристический бум на востоке Крыма — в Феодосии, Коктебеле, Судаке, Новом Свете, которые и более безопасны, и находятся недалеко от Крымского моста, по которому добирается на полуостров подавляющее большинство туристов.

Туристическому буму на востоке Крыма способствовало появление суперсовременного арт-кластера «Таврида» в бухте Капсель, который сразу стал одним из самых привлекательных образовательных и экскурсионных объектов на полуострове.

Снижение туристического потока в Севастополь. Это обусловлено как тем, что база Черноморского флота стала главным объектом атак ВС Украины на полуострове, так и тем, что минувшим летом были закрыты на ремонт и реконструкцию многие привлекательные объекты: Исторический бульвар, Панорама обороны Севастополя, набережная Балаклавы.

После теракта 17 июля на Крымском мосту украинские политики поспешили заявить, что курортный сезон на полуострове сорван, однако этого не произошло. Крымский мост, даже работая в реверсивном режиме, успешно справился с туристическим потоком. При этом неудобства, вызванные терактом, были минимизированы благодаря грамотной работе властей и специальных служб.

Больше всего туристов минувшим летом было из соседних с Крымом регионов Южного федерального округа — Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области, республик Северного Кавказа. Оттуда удобно добираться до Крыма на автомобилях, поездах и электричках.

В целом российский турист еще раз доказал свою стрессоустойчивость. Он не побоялся ехать в Крым сразу после воссоединения полуострова с Россией летом 2014 года, потом в период водной блокады и пандемии коронавируса, не испугали его и трудности, связанные с проведением СВО.

Сокровища России