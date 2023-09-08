В Крыму открыли первый инклюзивный турмаршрут в Ялтинском заповеднике

Эколого-просветительский объект "Озеро", который находится по дороге на один из наиболее популярных туристических объектов в Крыму - вершину горы Ай-Петри - стал первым инклюзивным туристическим маршрутом в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Территорию вокруг озера оборудовали деревянными настилами и пандусами, а информация на стендах продублирована шрифтом Брайля, передает корреспондент ТАСС.

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"Тропа вокруг "Черепашьего озера" функционирует давно, однако именно сегодня мы оформили ее документально - нам передали символические ключи от объекта. Благодаря благоустройству в заповеднике появилась возможность инклюзивного туризма - на нашей территории это первая такая тропа", - сказал на церемонии открытия маршрута исполняющий обязанности директора ФГБУ "Заповедный Крым", в состав которого входит заповедник "Ялтинский горно-лесной", Артур Мурзаханов.

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Озеро было обустроено местным предпринимателем Аленой Павловой по гранту. По периметру водоема расположили деревянные настилы, оборудованные перилами и пандусами для маломобильных граждан, установили информационные стенды, выполненные в том числе, шрифтом Брайля. Как рассказала ТАСС Павлова, для детей на территории установили игровую зону.

Эколого-просветительский объект "Озеро" ("Черепашье озеро") - это водоем, названный так из-за обитающих там черепах. В этом году на озере появились лебеди, их привезли на реабилитацию научные сотрудники заповедника "Лебяжьи острова", который входит в структуру "Заповедного Крыма". "У птиц повреждены крылья. Кормовая база на озере - хорошая. Надеемся, что после реабилитации они останутся", - сообщил ТАСС Мурзаханов. Он уточнил, что при правильном уходе птицы могут восстановиться к концу сезона, в противном случае сотрудники заповедника перевезут их на зиму в более подходящее место.

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