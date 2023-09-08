Краснодарский край стал самым популярным местом для отдыха осенью

Краснодарский край стал самым популярным местом для отдыха российских туристов в сентябре-ноябре 2023 года. По данным исследования, проведенного сервисом "Островок.Ru" по запросу "Газеты.Ru", на этот регион пришлось 25% всех бронирований.

Также в топ-3 самых популярных мест вошли Санкт-Петербург (15% бронирований) и Москва (12%). Доля других регионов, таких как Калининградская область, Ставропольский край и Дагестан, составила 7%, 3% и 3% соответственно. На Нижегородскую и Московскую области, а также Приморский край пришлось по 2% бронирований на осенний период.

Также были выделены регионы с самым большим приростом бронирований. В этот список вошли Алтай, Мурманская и Новосибирская области, где спрос вырос на 50%, 38% и 37% соответственно. Иркутская область и Красноярский край также показали хорошие результаты с ростом бронирований на 24% и 23%.