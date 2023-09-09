Йога-туры по России для души, тела и разума, куда поехать в 2023 году

Выбираем оптимальный вариант для новичков и профи.

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Если групповые занятия в фитнес-клубах или студиях хочется сменить на что-то более интересное, рекомендуем присмотреться к йога-турам. Это особый вид отдыха, дающий возможность попутешествовать и посвятить несколько дней практикам с пользой для души и тела.

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Таких туров организуется очень много, каждый сможет найти что-то для себя. Отличаются они друг от друга местом, временем пребывания и уровнем физической нагрузки. Поэтому, если вы всё-таки решили отправиться в такую поездку, грамотно оцените свой уровень физической подготовки. Ведь в одном туре может предлагаться заниматься йогой по два часа в день, а в другом – по семь.

Что касается мест проведения, путешествия организовываются по всему миру. Однако сегодня мы расскажем, на какие локации стоит обратить внимание в нашей стране.

Что можно получить в йога-туре?

Регулярные практики (даже вне поездки) несут большую пользу для здоровья. Напомним о преимуществах занятий йогой.

Большим плюсом станет получение новых эмоций и возможность отвлечься от повседневной суеты. Ведь, отправляясь в путешествие, вы организовываете себе активный отпуск. Помимо привычного пакета услуг с питанием, проживанием и перелётом, можно рассчитывать на полноценную программу ежедневных тренировок. Духовные и физические практики вне привычной обстановки дадут возможность лучше сконцентрироваться на своих мыслях, здоровье и расслаблении. А ещё в такой поездке вы с большой вероятностью найдёте новых друзей. Ведь вы будете тренироваться, гулять и общаться с единомышленниками всё это время.

Какими бывают йога-туры?

Пляжный. Он предполагает размещение в отеле возле моря. В свободное от практик время можно будет воспользоваться всеми преимуществами отдыха у воды.

Экскурсионный. Если вы любите в поездках тщательно изучать местность, в которой оказались, вам подойдёт тур, совмещённый с экскурсионной программой. Он более насыщенный, чем пляжный, поэтому подойдёт самым активным и любознательным туристам.

Оздоровительный. Тут особое внимание уделяется профилактике и лечению разных заболеваний при помощи массажей, иглоукалывания и ароматерапии. Всё это будет приводить ваше тело и душу в порядок вместе с духовными практиками. Однако перед такой поездкой стоит проконсультироваться с врачом, чтобы понять, какие процедуры вам делать стоит, а какие – нет.

Интенсивный. Этот вариант подойдёт только тем, кто занимается йогой давно и регулярно. Он рассчитан на серьёзную и тщательную работу в течение дня. Практикам будет посвящено больше времени, чем в других турах. Занятия могут проходить минимум 2–3 раза в день.

Уикенд-туры. Всего пара дней поможет почувствовать себя частью йоговской культуры. Такой вариант подойдёт тем, кто никогда не ездил в йога-туры. Короткая перезагрузка поможет прийти в себя после будничных задач и заодно понять, готовы ли вы к длительной поездке с более насыщенной программой занятий.

Куда отправиться на йога-тур в России?

В нашей стране есть множество мест, куда организовывают такие путешествия. Обычно их проводят в местах силы, максимально наполненных энергией. Предлагаем обратить внимание на следующие места нашей страны.

Красная поляна. Это место больше подойдёт любителям горного воздуха и живописных видов, вершин и отвесных скал. Оказаться в тишине, найти спокойствие и гармонию с природой на Красной поляне не составит большого труда. Горы помогают восполнить энергию, благодаря чему практиковать йогу в таких местах – одно удовольствие. Помимо этого, вы сможете часами гулять среди вершин и купаться в прохладных водопадах, улучшая не только душевное, но и физическое состояние.

Алтай. Название этой местности означает «Золотые горы», несложно догадаться, что именно своими вершинами и славится Алтайский край. Он неизведан, таинственен и манящ, а главное для практик йоги – энергетически силён. Горы, леса, бурные реки и чарующие озёра помогают восполнить утраченные ресурсы, убежать от суеты и шума городов. Нельзя не упомянуть про богатство растительного мира Алтая, ведь целебные травы этого региона известны во всей стране.

Карелия. Путешествие в край Русского Севера, где раскинулись невероятные озёра: Ладожское и Онежское. Их водная гладь завораживает и помогает расслабиться, по-настоящему отдохнуть. Тут располагаются такие места силы, как Кижи, Валаам и Соловецкий монастырь, что позволит насладиться пейзажами и пополнить запасы энергии. К слову о природе, помимо озёр, в Карелии можно встретить поросшие мхом скалы и хвойные леса, а воздух в этих местах невероятно чистый. Всё это будет сопровождать вашу йога-практику и способствовать её успеху.

Байкал. Йога-тур на Байкал — это потрясающая возможность побыть в чистом пространстве и совместить погружение в практику со знакомством с природными объектами невероятной красоты. Флора и фауна здесь поражают: чистейшая вода знаменитого озера, множество целебных трав, сотни видов животных и рыб. Практика в этом месте позволит почувствовать себя частью природы, очистить разум от лишних мыслей и забот. А сделать путешествие интереснее помогут прогулки вдоль горных рек и купание в водопадах и горячих источниках.

Камчатка. Добраться в этот дикий и суровый край можно только по воде и воздуху, но испытание тяжёлым путём того стоит, ведь где ещё вы сможете полюбоваться вулканами и нетронутой красотой природы? Повышенная сейсмоопасность избавила этот край от огромных построек и обильного вмешательства человека в картины, нарисованные природой. На Камчатке можно получить невероятный запас жизненных сил, привести тело и душу в баланс. Стоит хотя бы однажды побывать в этом мощном месте силы и почувствовать слияние с природой через медитации и практики.