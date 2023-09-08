5 причин укатить на выходные в Тарский район

Почему туристы бродят по улицам Тары ночью, как принять участие в археологических раскопках и по каким рекам можно сплавляться, - читайте в нашем материале и путешествуйте по Омской области.

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Тара - самый северный и второй по величине город в Омской области. Сюда приезжают люди пытливые, неравнодушные к истории, те, кто хочет докопаться до истины. Ценителям творчества тоже здесь будет интересно. А если вы предпочитаете проводить отпуск экстремально, то Тарский район придётся по вкусу и вам.

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Это место полно секретов и тайн, и открываются они не сразу, но, если удалось постичь тарскую загадку, вы будете возвращаться сюда снова и снова.

Мы нашли как минимум пять причин, почему стоит добавить Тарский район в свой туристический маршрут выходного дня.

Копаем в глубину веков

Тара считается благодатной землёй для раскопок . Ежегодно в ходе археологических экспедиций здесь находят предметы XVII-XIX веков - изделия из кожи, дерева, керамики и другие артефакты. В Таре можно стать ближе к истории в прямом и переносом смысле этого слова. Для этого необходимо отправиться в летний сезон в ежегодную добровольческую экспедицию.

Работы проводятся в рамках проекта "Служилые люди Тары" под руководством старшего научного сотрудника сектора археологии Омского филиала Объединённого института истории Сергея Татаурова .

Фестиваль "Тарская крепость"

Ещё один вариант для знакомства с районом - фестиваль "Тарская крепость" . Второй год подряд он объединяет художественное, музыкальное, литературное и театральное направления. Почувствовать, услышать и увидеть Тару в 2023 году приехали около 10 тысяч человек. В завершение второго дня на сцену вышел Вадим Самойлов, один из основателей группы "Агата Кристи", а затем любимый многими омичами коллектив "25/17". Кстати, лидер группы Андрей Бледный Позднухов - родом из Тары. Чтобы увековечить воспоминания о классном уикенде, можно привезти домой из самого северного города Омской области фотоальбом с пейзажами от местных фотографов, берестяные изделия, картину или футболку с принтом от тарских художников.

Тара засыпает, просыпается экскурсионная группа

Представьте: вы идёте ночью по маленькому городу, где-то лают собаки, виднеются уже последние дымки, люди готовятся ко сну, а вы гуляете с фонариками по Таре и слушаете легенды и мифы: "вот здесь было кладбище, вот здесь стоял храм". Говорят, что большие города не засыпают никогда, а Тара засыпает, поэтому такой формат знакомства с городом пользуется популярностью. Если не боитесь темноты, то смело отправляйтесь на экскурсию "Ночная прогулка по Таре" (16+).

Уй, Шиш или Туй - покоряем таёжные реки

Для любителей экстремального отдыха Тарский район тоже подойдёт. Здесь можно отправиться на сплав по одной из рек: Уй, Шиш и Туй. Такое путешествие длится от 7 до 15 дней - это зависит от маршрута. Ночи туристы проводят в палатках, а днём покоряют северные реки Омской области на надувных лодках.

Познаём традиции латышей

В Тарском районе множество национальных поселений: татары, немцы, поляки. Особым спросом у туристов пользуется латышская деревня Бобровка. Здесь можно увидеть традиционные танцы, попробовать блюда национальной кухни и стать мастером по бисеру. К слову, без гастрономического сувенира из деревни не уедешь, обязательно привезите с собой из путешествия сыр Бобровского сыродельного комбината.

Как доехать?

Тарский район находится на северо-востоке Омской области, 306 км от города.

Машина. Время в пути - 4 часа 40 минут Выезжая из Омска, отправляйтесь по трассе Омск-Тюмень Р-402, а после круговой развязки двигайтесь по трассе Омск-Тара 52К-4.