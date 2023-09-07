Что посмотреть в Светлогорске, Балтийске и Отрадном

Поездка на Балтику всегда ассоциируется с отдыхом на пляже, но прогулка по городу у моря — ещё и отличный способ познакомиться с историей Калининградской области.

© Tvoybro.com

Рассказываем о самых интересных локациях

Видео дня

Светлогорск

Это один из самых живописных курортов Балтийского побережья. Там, где уютные домики спрятались между ароматных сосен, а каждая улочка пропитана историей, можно от души нагуляться и даже немного забыть, что рядом есть море.

Водонапорная башня

Каждый раз при упоминании Светлогорска перед глазами встаёт она — Водонапорная башня Раушена. На самом деле это прекрасный союз башни, водо- и грязелечебницы, построенной в 1907-1908 гг. по проекту архитектора Отто Вальтера Куккука. Она была не только красива, но и функциональна: башня обеспечивала город водой, а в лечебнице можно было принять оздоровительные ванны, получить лечение или сходить на сеанс массажа.

25-метровое строение всегда привлекало к себе внимание, но в 1978 году художник и скульптор Николай Фролов дополнил башню изюминкой: на неё были установлены солнечные часы. В этом году им исполняется 45 лет, но они действуют до сих пор. Как ими пользоваться? Циферблат на них расположен не как у обычных часов, а слева направо: от римской VIII и до XIX, т.е. с 8 утра и до 7 вечера. Обязательно нужен ясный день, часы-то солнечные! Ищите, куда падает тень, и дело в шляпе.

Где находится: ул. Октябрьская, 11

Парк творчества «Муза»

Парк был открыт в 2019 году на берегу бывшего Мельничного пруда, ныне озера Тихого. Это большой сосновый бор с черничником, где ещё в начале 2000-х можно было поесть ягод прямо с куста. Сейчас это большой облагороженный парк площадью 42 гектара с сетью тропинок и мостиков, велодорожками, зонами для воркаутов, детскими площадками и уютными лавочками для свиданий. Черничник там тоже есть, только его надо поискать.

Парк творчества «Муза» не просто так получил свое название. На набережной установлены три тематические скульптуры: художница у мольберта, девушка со скрипкой и девочка, читающая сказку.

Прогулявшись вокруг озера, можно случайно наткнуться на

светлоёжиков. Это совершенно новая история в духе калининградцев! Оказывается, ещё в апреле на озере поселилось новое милое семейство: Пыхтик и Светлик, а позже к ним присоединились Ежео и Ежетта. Теперь прогулку вокруг озера можно превратить в настоящий квест! Специально не будем раскрывать локации — поищите сами.

Где находится: на берегу озера Тихого. Сюда удобно добраться, если выйти на железнодорожной станции «Светлогорск-1».

Tvoybro.com

Переулок сказочника Гофмана

В Светлогорске есть целый переулок, названный в честь Гофмана. Именно здесь располагается скульптура «Э.Т.А. Гофман. Двойственность внутреннего мира», которую иногда называют памятником писателю. Эта работа Сергея Николаевича Усачева раскрывает сущность Гофмана как личности: чиновник, юрист и сказочник. Именно благодаря последней мир увидел такие произведения, как «Щелкунчик и мышиный король», «Житейские воззрения кота Мурра» и «Эликсиры Сатаны».

Чуть поодаль расположен макет средневекового Кёнигсберга — целый город миниатюр под открытым небом, выполненный в масштабе 1:120. Он представляет собой крепость Кёнигсберг и окружающие его города — Альтштадт, Лебенихт и Кнайпхоф — в период 1511 по 1544гг. Всего в экспозиции около 500 объектов, которые обновили к этому сезону.

Где находится: переулок Сказочника Гофмана, 9,

Отрадное

Кажется, что сейчас точно и не понять, где начинается и где заканчивается Отрадное. Теперь это полноценная часть Светлогорска. А до 1946 года это местечко называлось Георгенсвальде — «Лес Георга». Согласно легенде, Каспар Кавеманн во время охоты спас курфюрста Георга Вильгельма от медведя и получил имение в качестве награды. Это место на побережье Каспар назвал в его честь.

Курхаус (Курортный дом)

В одном из корпусов детского пульмонологического санатория «Отрадное» опытный глаз и пытливый ум сможет разглядеть главную гостиницу курорта Георгенсвальде. Здание было построено в 1913 году Отто Вальтером Куккуком (тем самым, что спроектировал Водонапорную башню Раушена). Солидное строение дворцового типа позволяет отнести его к необарокко, которое часто использовали для строительства общественных зданий Восточной Пруссии начала XX века.

Большое здание до войны выполняло массу функций, характерных для этих заведений того времени: оно объединяло ресторан, библиотеку и читальный зал, бильярдную, а также залы для карточных игр. Пользоваться благами роскошного дома могли не только постояльцы гостиницы, но и обычные посетители курорта.

Где находится: ул. Нахимова, 21

Дом-музей Германа Брахерта

В центре Светлогорска в Лиственничном парке установлена скульптура Германа Брахерта «Несущая воду». К сожалению, это копия. Но спешим обрадовать — оригинал совсем близко, в доме-музее скульптора в Отрадном. Дом-музей работает с 1993 года, а сама вилла является объектом культурного наследия, которая таит внутри целый мир потрясающих работ Брахерта, в том числе «Несущая воду». Выполнена скульптура из настоящего мрамора и под открытым небом начала разрушаться, поэтому с 2005 года расположена тут.

Где находится: ул. Токарева, 7

Tvoybro.com

Водонапорная башня Георгенсвальде

Несмотря на близость к Светлогорску, Отрадное может похвастаться собственной водонапорной башней. Её высота составляет 45 метров, благодаря чему она была одной из самых высоких по всей Восточной Пруссии. Башня Георгенсвальде предназначалась для обеспечения водой паровозов и получала воду из подземного термального источника. Она была построена в 1909-1910 годах архитектором Фишером. Его «автограф» до сих пор можно разглядеть на одном из выступающих декоративных элементов.

Где находится: ул. Тельмана, 4а

Балтийск

Самый западный город России в прошлом назывался Пиллау. Тут расположена военно-морская база Балтийского флота, поэтому при посещении Балтийска следует иметь при себе паспорт гражданина РФ. Для иностранных граждан на данный момент это зона с регламентированным посещением. Город всегда обладал брутальным колоритом и сохраняет его до сих пор. Оборонительные строения из красного клинкерного кирпича стоят бок обок с серыми военными кораблями.

Цитадель Пиллау

Одной из самых необычных достопримечательностей является цитадель Пиллау (та самая, в форме звезды). Основанная шведами в 1626 году, крепость совершенствовалась ещё в течение нескольких столетий. Окончательный вид цитадель приобрела лишь к началу XVIII века. Сооружение построено из красного кирпича и состоит из пяти бастионов, которые расходятся лучами в разные стороны. Такая форма имеет вполне практическое назначение. Оборона была круговой, каждый из бастионов имел своё название. Сейчас в цитадели работает филиал Музея Балтийского флота. Экскурсии проходят со среды по воскресенье ровно в 13:30 (если много желающих, то сделают дополнительный сеанс). Билеты в крепость продаются с 10:00 только при личном визите и с предъявлением паспорта РФ. Вход, выход и все перемещения — исключительно в сопровождении экскурсовода. Если запланированы учения, экскурсию могут отменить.

Где находится: вход со стороны ул. Красной Армии

Маяк Пиллау

Официально самый западный маяк России. Построен в 1813–1816 гг, архитектор доподлинно не известен. Изначально для создания светового луча использовали горящее растительное масло, в 1874 году его заменили на керосин, затем на газовые лампы, а с 1913 года провели электричество. До 1930 года цвет маяка был белым, затем верхняя часть его стала красной. Во время боевых действий 1945 года маяк практически не пострадал. Свою работу он возобновил в 1953 году, а в 1967 году получил престижный первый класс. Сейчас маяк действует и находится в ведении Министерства обороны. Попасть внутрь невозможно, поэтому остаётся лишь полюбоваться красотой фасада и тем, как гордо он возвышается над Балтийском.

Где находится: Морской бульвар, 6

Tvoybro.com

Балтийская коса

Чтобы попасть на Балтийскую косу, необходимо воспользоваться паромом (первый отправляется в 7:20, дальше паром ходит каждые 2 часа, начиная с 10:00) или водным такси (ориентир — Памятник Петру I). Несмотря на общее впечатление разрухи, на косе есть чем заняться: можно исследовать Южный мол, зайти в музей «Старый люнет» или отыскать заброшенный аэродром Нойтиф. Но первое, куда стоит отправиться, — Форт Западный.

Он был построен 1869-1871 годах и являлся неотъемлемой частью фортификационной системы Пиллау, прикрывая косу и вход в город с моря. В послевоенное время в помещениях форта располагались зенитчики-артиллеристы, но в 1960-х и они покинули укрепление. Сейчас он заброшен и постепенно разрушается под натиском морских волн.