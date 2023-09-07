Камчатка меняет людей: достопримечательности полуострова

Бескрайние просторы и дикая природа завораживают. Говорят, что отсюда люди возвращаются другими.

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Камчатка — одно из самых удивительных мест не только в России, но и в мире. Бескрайние просторы нетронутой цивилизацией природы наполнены жизнью. Здесь непроходимые долины и множество вулканов — действующих и потухших, маленьких и больших. И всю эту красоту омывает Тихий океан. Сюда приезжают отдохнуть от городской суеты, провести энергетические практики и просто подивиться необычайной красотой полуострова. Не просто так говорят, что Камчатка меняет людей.

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Первое, что вы увидите, прибыв на Камчатку — Авачинский вулкан, который видно из любой точки Камчатского полуострова, так как он находится всего в 30 км от города. И да, он действующий. Отсюда обязательно стоит добраться в Авачинскую бухту, где расположен символ Петропавловска-Камчатского — скалы «Три брата». По легенде, однажды три брата-богатыря защитили берег от постоянных штормов, которые разрушали поселения людей. Богатыри вышли на залив, встали рядом и грудью защищали берег.

В последнее время на просторах интернета можно увидеть, как люди приезжают, чтобы поплавать вместе с китами и косатками. На Камчатке проводят так называемые морские прогулки, которые оставляют огромное количество эмоций. Сезон — сентябрь. Кстати, проводят даже круизы длиною в пять дней, начиная с острова Старичков. Можно полюбоваться не только бескрайними красотами, но и познакомиться с морскими обитателями на расстоянии вытянутой руки.

Самая высокая точка Камчатки — Ключевской вулкан. Его высота достигает 4750 метров. Интересно, что возраст около 7 тысяч лет. Кроме того, Ключевской вулкан один из самых активных в мире — извергается примерно один раз в пятилетие.

В восточной части полуострова располагается Кроноцкий заповедник, который включает в себя вулканы в том числе и Кроноцкую Сопку, Долину гейзеров, водопады, термальные озёра. Долина Гейзеров — одно из самых больших гейзерных полей во всем мире. Единственное, сюда можно попасть только на вертолетной экскурсии. В Кроноцком заповеднике проживают дикие животные, такие как медведи, лисы и многие другие.

Командорские острова будто застряли во времени. Здесь годами ничего не меняется, что и привлекает. От Петропавловска-Камчатского до Командор можно добираться на самолете, который летит до села Никольское — единственный населенный пункт на Командорских островах. Здесь собраны 4 острова — остров Беринга, остров Медный, остров Топорков, остров Арий Камень. Особое внимание можно уделить озерам, которых здесь 120 штук.

КСТАТИ

Российский бренд одежды SELA выпустил лимитированную коллекцию для всей семьи, посвященную Камчатке.

Женская капсула представлена трикотажными костюмами из хлопкового футера с олловерными принтами, уютными чебурашками из мягкого флиса, вязаными джемперами, футболками оверсайз и фланелевыми рубашками в клетку. Также в коллекции есть короткая стеганая куртка с эффектным лаковым покрытием и брюки-парашюты в тон, которые можно носить комплектом. Завершить образ с камчатским настроением можно стильными аксессуарами: носками, шапкой-бини с патчем, шарфом или перчатками.

В мужской коллекции футерные костюмы предложены в однотонном варианте с минималистичной вышивкой. Также можно собрать образ из футболки оверсайз с принтом и фланелевой рубашки в клетку. Теплой флисовой чебурашкой с капюшоном и согревающими аксессуарами можно дополнить аутфит из коллекции Kamchatka.