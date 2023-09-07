Что сделают для туристов в Новгородской области

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин принял участие в совете при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. На мероприятии говорили про развитие туризма в регионах СЗФО. Глава региона поделился практиками, которые используют в области. Кроме того, он предложил участникам проекта «Серебряное ожерелье России» создать координационный центр.

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«Мы находимся на юго-востоке серебряного ожерелья. Ключевые наши города Великий Новгород, Валдай, Старая Русса, Боровичи, Любытино. Мы видим не только туристический, познавательный, культурный эффект от «Серебряного ожерелья», но и абсолютно четкий экономический эффект для развития наших территорий», – отметил Никитин.

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Он добавил, что область уже достигла заметных результатов в сфере туризма. Так, с 2019-го по 2022 год турпоток вырос на 70 %. Путешественники стали задерживаться в регионе не на 1,5 дня, а на четыре. Это очень важный показатель, уверен губернатор. Дело в том, что чем дольше турист находится в области, тем больше денег остается в регионе. Уточняется, что оборот сферы туризма вырос с 2,9 млрд до 6,7 млрд рублей.

Особое внимание Никитин уделил транспортной логистике. Губернатор отметил, что за четыре года в Новгородской области появились маршруты в Калининград, Архангельск, Мурманск, Петербург. Появилось направление «Петербург – Старая Русса».

«Разработка этого года – очень успешный мультимодальный маршрут от Петербурга до Новгорода на «Ласточке», а дальше на судне с подводными крыльями через Волхов в Старую Руссу», – рассказал глава области.

В ближайшее время в Великом Новгороде планируют открыть канатную дорогу, которая соединит обновленные набережные. Планируется открыть 5-звездочную гостиницу. Дело в том, что в городе нужны и бюджетные, и премиальные отели.

Кроме того, губернатор рассказал о внедрении муниципального стандарта в сфере туризма. Если муниципалитеты хотят, чтобы их поддерживали, нужно выполнить простые требования. Для путешественников необходимы туалеты, фотозона, места, где они смогут поесть и отдохнуть.

«Это срабатывало. Каждый год подводим итоги и трем лучшим муниципалитетам даем субсидию по 10 млн рублей на поддержку туризма», – сообщил глава региона.

Также в этом году региональные власти стали приводить в порядок природные достопримечательности с трудной доступностью. Люди часто ездят, например, к водопадам и там получают травмы. Для них оборудуют тропы и дороги. Отдельное внимание Никитин уделил работе над Валдайской экотропой. Сейчас ее длина составляет 57 км, однако планируется ее продлить до 100 км.

Чтобы люди больше узнавали о проекте «Серебряное ожерелье», в регионе открылся туристический центр для федеральной аудитории. Также губернатор предложил продолжать межрегиональное сотрудничество в рамках проекта и делиться практиками.