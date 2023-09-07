Путеводитель по Осетии: обязательно к посещению

В небольшой по площади Северной Осетии — полторы тысячи объектов культурного наследия и около двухсот памятников природы. И хотя этот факт сам по себе уже весомый повод провести отпуск в республике, мы нашли еще пять.

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Буржуазная роскошь

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В центре Владикавказа, на проспекте Мира, сохранилось немало особняков начала XX века. Изысканные дома строили для себя известные купцы и отставные военные. Красивейший особняк одного из богатейших людей Владикавказа начала XX века (сегодня тут Художественный музей), дом купца Якова Ходякова (ныне Национальный музей Северной Осетии).

Неподалеку — один из старейших на Северном Кавказе Академический русский театр, он основан в 1869 году. В театре начинали карьеру Михаил Булгаков, Евгений Вахтангов и Коста Хетагуров.

Рядом с проспектом Мира и Центральный парк. Здесь можно прогуляться в тени деревьев, любуясь лебедями, или прокатиться на лодке, как это век назад делали дворяне.

Средневековые города и села

В селении Даргавс местные рассказывают туристам легенду об убитой красавице и эпидемию чумы в наказание за это. Погибших хоронили в склепах на склоне горы. Многие останки мумифицировались, и теперь некрополь XIV—XVIII веков называют «городом мертвых».

В Куртатинском ущелье расположено старинное селение Дзивгис и наскальная крепость XIII—XVI веков. Несколько раз ее безуспешно пытался покорить персидский шах Аббас, но сверху из бойниц на войско обрушивался шквал огня. Внутри крепости — пещера, вмещавшая до ста воинов.

Недалеко отсюда на склоне горы лежит заброшенный средневековый комплекс Цмити. Здесь более 30 памятников архитектуры: склепы, святилища, боевые и жилые башни. На одной из них есть петроглифы — фигуры людей и животного.

Музей-святилище Задалески Нана еще одна локация, связанная со старинной легендой. По преданию, эта женщина героически спасла детей от монгольских воинов. В честь Задалески Наны в 2023 году в республике учредили праздник.

Святые места

Бело-голубой храм Рождества Пресвятой Богородицы во Владикавказе — старейший православный приход города, он построен в 1815 году. С площадки у храма открывается потрясающая панорама.

Христианских объектов немало и вне столицы Осетии. В селении Хидикус расположен Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — самый высокогорный православный монастырь России. Кстати, в монастырской лавке можно купить местную молочку, горный чай и мед.

Одно из главных святилищ Северной Осетии Реком расположено в Цейском ущелье, рядом с горнолыжным курортом. По одной из легенд, деревянное строение появилось в месте, куда упала слеза бога по убитому герою Нартского эпоса. В древности воины приходили в святилище просить удачи на поле боя. Сегодня здесь раз в год проводят большой праздник.

Одним из старейших религиозных объектов Осетии считается Нузальская часовня XIII века в Алагирском ущелье. На ее стенах сохранились оригинальные фрески. Внутри часовни археологи нашли останки, по одной из версий, последнего аланского царя Ос-Багатара.

Красота природы

Обязательны к посещению Мидаграбинские водопады. Высота главного из них, Большого Зайгелана, превышает 600 метров. В солнечную погоду здесь всегда светит радуга. Не для боящихся высоты и каньон Ахсинта. Река Урух пробила себе путь в скале высотой больше ста метров. Через реку проложен мост, от взгляда вниз с которого у многих подкашиваются ноги.

Печально известно Кармадонское ущелье. По нему 20 лет назад прошлись миллионы тонн льда, отколовшиеся от ледника Колка. Стихия унесла жизни Сергея Бодрова и его съемочной группы — в ущелье есть стихийный мемориал. Куда безопаснее Сказский и Цейский ледники в Цейском ущелье. К первому можно подняться на канатной дороге, ко второму — по экотропе.

Современное искусство

Владикавказ считается центром современного искусства на юге России. Здесь есть филиал Пушкинского музея и 16 лет проводят международный фестиваль «Аланика». Улицы города украшают «нескучные» скульптуры. Туристы и горожане любят фотографироваться «под ручку» с пузатым городовым на проспекте Мира. На площади Штыба — азартная баталия у бронзовых нардистов.