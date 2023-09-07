Дальневосточные регионы ищут свою нишу в турсфере страны

В конце августа в Хабаровске прошел II Всероссийский форум "Открой Дальний Восток!". Что дают такие встречи, рассказал на примере Бурятии министр туризма республики Алдар Доржиев.

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Алдар Джангарович, насколько участие в таких мероприятиях, как форум "Открой Дальний Восток!" и ВЭФ, способствует продвижению республики как туристического региона?

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Алдар Доржиев: Мы сейчас по-новому открываем для себя российские регионы и вообще учимся отдыхать у себя, в России. Нужно создать привычку путешествовать по своей стране и культуру отдыха в России.

Как это делать, на каких принципах, какие стандарты необходимо заложить - вот те вопросы, которые поднимаются на панельных дискуссиях, в частности, на форуме "Открой Дальний Восток!".

Каждый регион сейчас ищет свою нишу, свои естественные факторы, которые сделают его уникальным и привлекательным для гостей. Для нашей республики помимо невероятной природы и Байкала таким элементом становится буддийская культура, интерес к которой возрастает.

Бурятия - центр российского буддизма: здесь есть Буддийский университет, есть монахи, обучавшиеся по 15 лет в монастырях в Индии и имеющие ученые степени. У нас бережно сохраняется наследие, что досталось от наших учителей.

Буддизм - очень устойчивая структура, и через нее можно налаживать контакты, устанавливать экономические отношения, в частности, организовывать туристические маршруты. Это, кстати, доказал и недавно прошедший Международный буддийский форум, который собрал представителей 13 стран, около 600 участников.

На форуме "Открой Дальний Восток!" общался с коллегами и понял: они видят, что Бурятия ценна буддистской составляющей, и готовы ее использовать. Приехав туристом в республику и прикоснувшись к буддийскому учению, человек может получить ответы на какие-то свои мировоззренческие, жизненные вопросы. Сейчас, когда в мире много неопределенности и непредсказуемости, это приобретает для людей особую ценность. Буддийская философия может дать опору в жизни, независимо от национальной и религиозной принадлежности человека.

Встречи на различных форумах помогают закладывать фундамент нового подхода к туристической отрасли в ДФО. Дальний Восток, несомненно, имеет огромнейший потенциал для развития туризма. Чтобы его раскрыть, мы и должны встречаться, обсуждать идеи, в том числе на различных форумах.

Если раньше поток миграции был направлен в центр, в Москву, то через несколько лет мы сможем увидеть обратную тенденцию

Вижу, как растет внимание губернаторского корпуса к туризму. Если раньше эту отрасль всегда рассматривали как второстепенную, то сейчас ее ставит в приоритет.

Бурятия стала пилотным регионом внутрироссийских туристических чартеров. Как это сказалось на туротрасли республики?

Алдар Доржиев: Идея этих чартеров принадлежит Ростуризму, агентство искало регионы, которые необходимо "раскачать". Мы благодарны федеральному оператору Fun&Sun: несмотря на отмену в этом году субсидии он сохранил чартер на летний сезон по тем же ценам.

Самый лучший вариант продвижения - сарафанное радио. Доля прилетевших чартером в общем числе туристов невелика: пять-шесть тысяч против сотен тысяч. Но эти пять-шесть тысяч дают мощный мультипликативный эффект, когда делятся личными впечатлениями и переживаниями, и это генерирует турпоток. Это первый плюс.

Второй - в том, что команда крупной туроператорской компании помогла нам создать определенный стандарт отрасли, дала рекомендации, как в существующих условиях улучшить места размещения и точки общепита, как выстроить маршруты. Fun&Sun стал работать в плотной кооперации с местными туроператорами. Это дорогого стоит, потому что позволило поднять уровень местного бизнеса.

И третий плюс: к нам пошли крупные инвесторы, а они идут туда, где есть турпоток, есть спрос. Тенденция к увеличению спроса помогла им принять решение о создании крупных отелей в Бурятии. В особой экономической зоне уже строит четырехзвездочный отель на 170 номеров компания "Грин Флоу Байкал". Думаю, года через два он начнет принимать гостей со всей России. Занимаются планированием территории и разработкой проектов пятизвездочных гостиниц ООО "Космос отель Байкал" и ООО "Амар", ООО "Путник Сибирь", ООО "Молодость Байкал". Причем это экологоориентированные проекты.

Наконец в этом году, после долгой подготовки документации, началось строительство в аэропорту терминала с двумя телетрапами. Через год-полтора мы увидим новые, очень красивые воздушные ворота Улан-Удэ.

Глава республики Алексей Цыденов раскритиковал федеральный закон о Байкале, указывая, что ряд его положений негативно сказывается на экономической деятельности в республике. А какое влияние закон оказывает на туристическую отрасль?

Алдар Доржиев: Ограничения сказываются самым непосредственным образом. Площадки некоторых крупных проектов в ОЭЗ "Байкальская гавань", которые я упомянул, находятся на залесенных участках. Чтобы построить отель, нужно совершить рубку. Но норма федерального закона об охране озера Байкал не допускает подобного.

Инициирована поправка, которая сегодня очень активно обсуждается. Надеюсь, здравый смысл возобладает, как он возобладал при внесении изменений в закон об особо охраняемых природных территориях два года назад.

В 2021-м ФЗ № 505 разрешил оборот земли в границах населенных пунктов на территории национальных парков. В жарких спорах и дебатах был найден компромисс, установлен баланс между экономическими и экологическими интересами. И сейчас жители населенных пунктов, находящихся в границах, к примеру, нацпарка "Тункинский", имеют право вести хозяйственную деятельность, муниципалитет может построить социальные объекты - школу, детсад, больницу.

Думаю, в осеннюю сессию Госдумы проблема будет решена, и якорные инвестпроекты строительство отелей близ Байкала позволят повысить экономическую активность среди местных предпринимателей в республике.

Как, на ваш взгляд, реализация мастер-плана Улан-Удэнской агломерации скажется на туристической привлекательности республики?

Алдар Доржиев: Мастер-план предусматривает строительство новых отелей. Большинство туристов прилетает в Улан-Удэ и вылетает из него, проводя хотя бы одну ночевку здесь. Нынешнего гостиничного фонда на такой поток недостаточно, и недалеко от исторической части города будет построен отель не менее чем на 400 номеров.

По мастер-плану сохранятся все памятники истории и культуры - точки притяжения для туристов. Намечена реконструкция Гостиных рядов XIX века, где в свое время складировали чай и проводили две крупные сибирские ярмарки. Будет построен новый театр "Байкал", Национальный музей получит современное здание. Кроме того, в мастер-плане предусматривается "расшить" страдающий от пробок город за счет новых мостов и путепроводов.

Благодаря программе "Чистый воздух" решается проблема "черного неба" в Улан-Удэ, и условия для местных жителей и гостей станут более комфортными.