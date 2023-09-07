Отдых на Камчатке и Курилах назвали самым дорогим в России

Отдых в этих регионах может себе позволить далеко не каждый путешественник.

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Камчатка и Курилы известны своими высокими ценами на отдых. Поэтому путешествие в эти регионы может позволить себе не каждый российский турист.

По мнению туроператоров, это связано в первую очередь с уникальностью этих направлений. Кроме того, добраться в эти регионы тоже непросто. Например, сообщает РИА Новости, чтобы посетить Северный полюс придется сначала ехать в Мурманск, а сам круиз проходит через архипелаг Земля Франца-Иосифа. Стоимость такого путешествия составляет порядка 2,5 млн рублей. Но несмотря на такую стоимость, билеты на ледокол быстро раскупаются.

Также можно отправиться в путешествие через Новосибирские острова, Якутию и Дальний Восток. В таком случае ночевка в палатках на льду Арктики, собачьи упряжки и другие приключения обойдутся в 850 тысяч рублей.

Для того, чтобы попасть в Шпицберген, российскому туристу необходимо заплатить минимум 172 тысячи. При этом маршрут ляжет через Норвегию, что также добавит трат.