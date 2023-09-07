Маршрут «Готическое кольцо» появился в Калининградской области

В Калининградской области представили новый туристический проект «Готическое кольцо». Его разработали волонтеры движения «Хранители руин».

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Проект является аналогом «Золотого кольца». Маршрут проходит через города Правдинск и Железнодорожный, обратно – через Знаменск и Гвардейск.

«Готическое кольцо» включает шесть городов, 20 кирх, три замка и различные достопримечательности. Туристы также смогут полюбоваться природой и увидеть объекты промышленного наследия.

Основатель волонтёрского движения «Хранители руин» Василий Плитин рассказал, что ценность и привлекательность имеют руины исторических зданий. По его словам, большинство туристов не осознает их ценность. По этой причине волонтёры решили привлечь к ним внимание.