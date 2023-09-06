В Зеленодольском районе Татарстана появится новый глэмпинг

Вблизи деревни Красный Кармыш Бишнинского сельского поселения в Зеленодольском районе Татарстана появится глэмпинг для семейного отдыха, сообщает пресс-служба муниципалитета.

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В 40 км от Казани появятся 17 жилых домов, дом на воде (хаусбот), банный комплекс, кафе с пирсом, детские спортивные и развлекательные зоны. Природный ландшафт позволит обустроить экотропу.

— Глэмпинг позволит вдохнуть новую жизнь на эти территории, появятся новые рабочие места, — отметил глава района Михаил Афанасьев.

Открыть первую очередь планируют в 2024 году, выйти на проектную мощность — в 2027 году. Общий объем инвестиций составит 37 млн рублей. Проект одобрил раис Татарстана Рустам Минниханов.

В июле завершалось строительство домиков в круглогодичном глэмпинге в селе Ильинское Зеленодольского района. Будущие гости объекта смогут посетить бассейн, ресторан и экотропу. Недалеко от глэмпинга расположены озеро и заповедник. Стоимость проекта составляет порядка 40 млн рублей.