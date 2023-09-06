Около 8 млн туристов посетили Подмосковье летом

"Подмосковье, наряду с черноморским побережьем, Москвой, Санкт-Петербургом - один из самых посещаемых регионов в летние месяцы. Миллионы людей приезжают к нам - кто на пару дней, кто на неделю, а кто и на весь свой отпуск. И с каждым годом гостей все больше - в 2022-м было 7,6 млн, в этом - 7,9 млн.



Мы стараемся все время чем-то удивлять, наполнять наши музеи и парки новыми событиями. Так, впервые провели фестивали "Город танцует в парках" и "На одной волне". А наши традиционные фестивали - Чайковского, "Лето. Музыка. Музей", "Джазовые сезоны", гастрономический - стали еще популярнее и зрелищнее. Всего этим летом у нас прошло около 300 крупных мероприятий, каждое из которых собрало более 2 тыс. человек", - привели в тексте слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.