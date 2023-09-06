Красноярский край вошел в туристический проект "Императорский маршрут"

"Железная дорога в России сейчас связывает различные территории в единое целое, в единую Россию. И это особенно важно сегодня, когда мы находимся на пороге стремительного развития сибирских регионов. У нас в Красноярском крае есть практически все природные ресурсы и полезные ископаемые. Но существует у сибиряков и еще один богатейший потенциал, возможности которого раньше были недооценены - это туризм. Участие в столь масштабном федеральном проекте исправит это упущение и принесет краю огромную пользу", - отметил Михаил Котюков.