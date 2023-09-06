Красноярский край вошел в туристический проект "Императорский маршрут"
В краевом центре подписано соглашение, призванное дать мощный импульс развитию туризма в Сибири. Речь идет о включении Красноярского края в федеральный культурно-познавательный туристический проект "Императорский маршрут". Он уже объединял 26 регионов страны, край стал в нем 27 участником.
Соглашение получилось трехсторонним. Его подписали заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, и. о. губернатора Красноярского края Михаил Котюков и председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова.
"Железная дорога в России сейчас связывает различные территории в единое целое, в единую Россию. И это особенно важно сегодня, когда мы находимся на пороге стремительного развития сибирских регионов. У нас в Красноярском крае есть практически все природные ресурсы и полезные ископаемые. Но существует у сибиряков и еще один богатейший потенциал, возможности которого раньше были недооценены - это туризм. Участие в столь масштабном федеральном проекте исправит это упущение и принесет краю огромную пользу", - отметил Михаил Котюков.
Одновременно ЕСПО привезло в город на Енисее масштабную передвижную стендовую выставку "Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского дома Романовых". Она рассказывает об истории становления железнодорожного дела в Российской империи и создании его жемчужины - Великого Сибирского пути. Иными словами - Транссибирской магистрали. Неудивительно, что выставка вызвала огромный интерес у красноярцев - к истории Транссиба, который сыграл колоссальную, практически судьбоносную роль в истории города, здесь относятся с огромным уважением.
Уникальность экспозиции заключается и в том, что великий железнодорожный путь через всю страну представлен как связующее звено между поколениями - от императора Александра II, давшего старт грандиозному проекту, до нынешних дней. Красноярск теперь - часть "Императорского маршрута", будущая туристическая жемчужина на стальной нити, связывающей огромную страну в единое экономическое и культурное пространство.
Прямая речь
Анна Громова, председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество":
"Преемственность - это чрезвычайно важно. Транссиб, большая часть которого была построена во времена Российской империи, сыграл величайшую роль в эвакуации в тыл населения и предприятий во время Великой Отечественной войны. Поэтому так важно, чтобы выставка дошла, в первую очередь, до молодого поколения, до воспитанников школ, колледжей, высших учебных заведений. Нужно, чтобы они ясно представляли себе величие родной страны, наследниками которой являются".